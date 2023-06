ŠTA SRBI I SRPKINJE NIKAD NE BI VOLELI DA SAZNAJU? Odgovori će vas iznenaditi, a neki mogu da budu korisni onima koji VARAJU

Ostaće večita dilema da li ste pravi prijatelj ako bliskoj osobi kažete da je partner vara ili ako se napravite ludi. Često se dešava da se ta dobra namera pogrešno protumači, pa ispadne gori ovaj koji je rekao osobi da je prevarena, nego osoba koja vara.

Da li biste vi oprostili prevaru partneru ili radije živeli u neznanju?

Prema nekim moralnim načelima, nekome ko vam je prijatelj trebalo bi da kažete ukoliko znate nešto što bi ga ugrozilo ili povredilo – drugim rečima, trebalo bi uvek da mu govorite istinu. Međutim, stvari su u praksi nešto drugačije, pa recimo, kada saznate da partner vara vašeg prijatelja ili prijateljicu, nađete se u dilemu da li reći jer se može desiti i da vam ne poveruje, pa da prijateljstvo "pukne".

U takvoj vrsti dileme našli su se i naši sagovornici koje smo pitali: "Da vas partner prevari, da li biste to voleli da saznate od neke treće osobe ili da živite u neznanju?"

Ivan (41)

Ako osoba sa kojom živiš nije ono što misliš da je jeste najbolje je da saznaš, ne bitno od koga.

Ivana (29)

Iskreno, volela bih da saznam, na ovaj ili onaj način. Ali... Onaj kog smo voleli najviše na svetu prevario nas je i otišao s drugom. Da bismo prihvatili taj nesnošljivi gubitak, moramo da preispitamo koliko je zapravo taj neko i bio vredan. To jeste mehanizam odbrane, ali iskrenost ponekad traži više snage nego što imamo na raspolaganju tako napušteni i očajni. Zato sam uvek za istinu, ma kakva ona bila.

Uroš (28) Mogao bih ziveti bez mnogo nebitnih informacija ali tako nešto ne bih voleo da ne znam.

Vesna (31)

Najviše bih volela da to saznam direktno od svog partnera. Koliko god istina bila "ružna" i bolna, ukoliko je neko već vaš partner, onda je sasvim ljudski priznati svoju grešku, i stati iza iste.

Miloš (36)

Mog druga žena vara. Svi smo to u društvu znali. Lomio sam se da li da mu kažem. Na kraju sam mu rekao i on sad ne priča sa mnom. Ona ga i dalje vara, a mi smo izgubili kontakt. To je bila moja velika greška.

Jovan (25)

- Ne bih voleo da za tako nešto saznam od treće osobe, ma koliko mi ta osoba želela dobro. Ukoliko patner lično ne želi da mi kaže , onda je jasno koliko je sati. Mislim da je, pre svega, jako teško sakriti tako veliku stvar.

Dušica (30)

- Da saznam, jer saznaće se to kad tad verovatno, a bolje je ranije. Moje mišljenje je da se treba razići od osobe koja te vara, pa onda bolje da saznam što pre, da ne gubim vreme s nekim takvim. Sad ima i opcija da te prevario tipa mrtav pijan s nekim random, a da vam je inače super u vezi E u tom slučaju možda bolje da ne saznam.

