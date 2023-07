LJUDI ZANEME OD ŠOKA KAD SAZNAJU KOLIKO OVA ŽENA IMA GODINA: Brutalno je zgodna, a sad je otkrila SVOJU TAJNU mladolikog izgleda

Manekenka Plejboja i Maksima, Đina Stjuart (52), pripisuje svoju lepotu zdravom načinu života, ali priznaje da bi i genetika mogla da igra veliku ulogu.

Australijanka smatra da ne bi trebalo da postoji "tipičan izgled" za ljude u različitim starosnim grupama.

Umesto toga, ona veruje da sve žene treba podsticati da žive na način koji ih čini srećnim, bez obzira na godine.

- Kako bi trebalo izgledati s 52? - pita se za Daily Star.

- Treba li da odustanem jer se to smatra starošću, ako ne dopustim da izgledam više poput onoga kako društvo očekuje da izgleda 52-godišnjakinja? - komentirala je Đina.

- Kažem da radiš ono što te čini srećnim. Ako su vežbanje, zdrava ishrana bogata hranljivim sastojcima, čista voda, meditacija, manje stresa, vežbanje s tegovima i srećno raspoloženje ono što vas čini srećnijim, učinite to - predlaže plavuša.

- Ako sedite na kauču, jedete šta god želite, spavate i ne brinete o svojoj telesnosti, radite to ako vas to usrećuje. Život se sastoji od izbora, učinite šta god vam odgovara u bilo kojoj dobi. Ne osuđujte one koji su se prepustili, oni rade svoje - smatra Đina.

- I ne osuđujte one koji svakodnevno rade na sebi - zaključuje.

Đina iz Gold Coasta smatra da su ljudi odraz izbora i odluka koje svakodnevno donose. I pripisuje svoj izgled nisu odluka koje su je dovele do toga da sada dobro zarađuje kao glamurozna manekenka.

- Lično volim osećaj da postanem najbolja verzija sebe, emocionalno, mentalno, fizički i duhovno - ističe.

- Verujem da ne dosežemo svoj najveći potencijal ako ne idemo napred, ne postavljamo izazove i razvijamo se. Smatram da je život izazovan i nagrađujući. Volim da čitam, inspirišem, izazivam ​​i probijam granice društvenih normi - smatra Đina.

- S 52 godine nemam nijednu sedu dlaku na glavi ili bilo gde na telu, koren mi je tamniji od mojih plavih pramenova. Je li to genetika? Ili sam se dobro brinula o sebi? Je li to dobra nutritivna hrana koju unosim u svoje telo? - pita se 52-godišnja baka.

- Je li to "lek" koji smanjuje moj nivo stresa? Je li to zato što ne pijem i ne pušim? - kaže.

Uprkos tome što je privlačna u stvarnom životu, ranije ove godine otkrili smo kako je Đina stvorila AI verziju same sebe kako bi objavljivala svoje gole fotografije bez skidanja. Zadovoljna je tehnologijom, napraviće kalendar za sledeću godinu.

Ističe da je AI klon već ušao u istoriju postavši prva "slavna osoba s veštačkom inteligencijom koja je bila na naslovnici časopisa".

Julsko izdanje Autobabesa predstavlja Đininu verziju generisanu u AI programu, koju opisuju kao "Miss Sexy AI izdanje".

- Moj klon postaje influenserka sama po sebi. Mislim da je ovo prvi put u svetu za AI digitalni model i influensera koji je slavna osoba u stvarnom životu. Biće zanimljivo videti koliko daleko ovo može da ide kao eksperiment i jedva čekam da vidim koliko daleko mogu da dovedem svog slavnog klona - zaključuje Đina.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:20 Baka od 90godina obeležila Svetski dan velnesa