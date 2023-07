"JEDU KAO DA NISU JELI OD PRETHODNOG LETOVANJA" Jelena opisala kako izgleda pakovanje za bazen jedne mame i svi vrište od smeha

Porodična putovanja i vreme koje provedemo sa najdražima uvek nam ostaje kao neizbrisiva uspomena u sećanju. Kako je roditeljima koji organizuju sva putovanja i odgovaraju na sve želje dece, samo oni znaju, zbog čega je ispovest jedne mame iz Srbije, postala hit na društvenim mrežama.

Jelena iz Beograda, objavila je unutar Fejsbuk grupe "Live from Grecce" post koji je do suza nasmejao sve njene članove pošto je na realan način predstavila "agoniju" roditelja koji se nađu sa decom na moru ili bazenu. Naime, kako je istakla, ove godine ona i njeni najmiliji preskaču odlazak u Grčku, zbog čega su se odlučili da odmor provedu na bazenima u Beogradu.

Međutim, kada se radi o troškovima i prohtevima, oni su isti kao da su na samoj obali mora, kao uostalom, i sam zamor, te i spremanje "pod punom ratnom opremom".

foto: T.Ilić

"Ove godine me na žalost Grčka neće videti... Švrćkaću se po Srbiji, ali bez obzira na to, mislim da je letovanje manje ili više kod većine isto. Naravno, Grčka ima more. Sve u svemu to otprilike izgleda ovako...

Odlazak na letovanje sa decom je čista "uživancija", bez obzira na to da li idete na more ili neku drugu destinaciju. Svega na pretek. Deca oduševljena.

Već na samom početku letovanja vidim da će moj račun u banci ući u crvenu zonu. Trepćem istom brzinom kojom bankomat broji pare. Ali, Bože moj, sama sam to tražila.

Već prvog dana mog godišnjeg zamora, deca odluče da se podele. Jedno hoće na bazen, drugo - neće. Drugo hoće uveče da zvrnda po kafićima, ali zato prvo neće... A, ja? Eeeeee, ja moram sve, ko me šta pita. Jedino što im je zajedničko je da jedu kao provaljeni. Kao da ništa nisu jeli još od prethodnog letovanja.

foto: Facebook

Ležaljke i na bazenu problem

Kako ujutru otvore oči, sledi pitanje:

- Šta ima za doručak?

To jedu kao da su celu noć kopali, a ne spavali.

Sledi pakovanje za bazen. Izgleda da nosimo stvari za sve one koji će tog dana biti na bazenu. Ne mogu od torbi da prođem kroz vrata, obavezno se zaglavim.

Prolazimo pored prodavnice, kad se čuje:

- Mama, hajde da kupimo plazmu i još ponešto.

- Šta će ti plazma kad si malopre dobro doručkovao?

- Pa, da imam nešto da grickam na bazenu.

Izlazimo iz prodavnice sa punom kesom.

Stižemo na bazen. Ljubazna devojka koja prodaje karte, pita me:

foto: Kurir/Ž.M.

- Koliko ležaljki hoćete?

- 11... Treba da smestim sve ove torbe.

Čudno me gleda.

Još ni torbe nisam spustila, kad čujem:

- Mama, kad budeš videla konobara, zovi ga i meni naruči Koka kolu. Odoh u bazen.

Ma, da., kako da ne. Pravim se da ga nisam čula i udobno se smeštam na ležaljku.

Valjda i ja mogu nekad da uživam?

Ali, ne! Neće to june mene da mune.

Prilazi konobar u momentu kada je Boki kod ivice bazena...

- Želite li nešto?

foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Koka kolu i 3 kugle sladoleda od vanile.

- Meni, hladnu nes kafu, procedim kroz zube, dok gledam u Bogdana koji mi maše iz bazena.

Kad stomak zakrči - mama daj pare

Sati brzo prolaze, pa dođe i vreme ručka.

- Mama, jel možemo ovde da ručamo? Zamirisao mi je roštilj, a ja sam mnogo gladan.

- Ne, ne možemo. Imamo skuvan ručak kod kuće! Bog te tvoj! Jel si ti došao u gradsku menzu ili na bazen da se kupaš?

- Sva druga deca mogu sve, samo ti nama ništa ne dozvoljavaš. Sve grickalice sam pojeo. Na letovanju smo!

foto: Profimedia

Tuga, pregolema... Umreće mi dete od gladi.

Ručak je ipak kod kuće , ali zato u večernjoj šetnji, jedu kao da im je poslednje: sladoled, pica, kokice, sok, pa opet sladoled.

Vraćamo se kući, potpuno izmoreni.. Oni od Sunca, bazena i šetnje, a ja finansijski. Ležu u krevet...

Sedam na terasu da malo i ja uživam. Napokon, mir i tišina! Iz sobe se čuje:

- Mama, jel smo mi večerali!? Ko će da izdrži 15 dana!", napisala je Jelena u objavi koja je nasmejala nekoliko stotina članova, kako zbog realnog prikaza situacije, tako i zbog načina na koji je napisala.

(Kurir.rs/ Blic)

