NAKON 27 GODINA BRAKA OTKRILA SAM MRAČNU TAJNU SVOG MUŽA: Radio je to svakog dana, sve je izašlo na videlo kad se pokvario LAPTOP

Jedna 54-godišnja žena slučajno je otkrila šta njen suprug potajno radi, a nakon tog otkrića je odlučila da potraži savet od savetnice za muško-ženske odnose: "Moj muž krije svoju zavisnost od pornografije od mene deset godina. Sada imam osećaj da ne poznajem čoveka za kog sam se udala i ne znam šta da radim.

foto: Shutterstock

Ja imam 54, a on 55 godina. U braku smo 27 godina. Tokom protekle decenije sumnjala sam da gleda pornografiju, ali on je to uvek poricao. Čak me je optužio da sam paranoična, ali kad mu se pokvario laptop, dovela sam nekoga da ga pogleda. Kad se ponovo uključio, videla sam njegovu istoriju pregledavanja. Gledao je snimke mladih žena koje rade odvratne stvari, svaki dan", objasnila je svoju priču savetnici.

foto: Profimedia

Zatim je dodala: "Suočila sam se s njim i on je konačno priznao. Rekao mi je da ga je sramota, ali da ne može da pomogne sebi. Ne znam da li mogu da mu oprostim. Obećao mi je da će prestati, ali kako da mu verujem?"

Savetnica joj je odgovorila: "Pornografija može da stvori zavisnost kao i bilo koja droga, a vašem mužu će verovatno trebati pomoć da prestane. Predložite ga da kontaktira centar koji nudi terapiju zavisnicima od seksa i savetovanje o zavisnosti od pornografije. Lagao je jer ga je bilo sramota", piše The Sun.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:24 OVDE SE KRIO KRALJ, ALI I TITO, TU SU DRŽALI DRAŽU PRED STRELJANJE! Ovo je TAJNA Belog dvora, Kurir vas vodi gde je malo ko ušao!