"UPOZNALA SAM LJUBAVNICU SVOG MUŽA I POZVALA JE NA PIĆE" Od onoga što su čule jedna od druge obema je bilo ZLO!

Liza Hejs je motivaciona govornica i pomaže ljudima da u ljubavi dobiju ono što im treba, a za Your Tango je ispričala svoju intimnu priču o prevari bivšeg muža i otkrila je kako je upoznala njegovu ljubavnicu.

„U nekom drugom životu bila sam udata za čoveka koji nikada nije prestao da viđa druge žene. Recimo samo da je imao više od jedne afere. Mnoge od njih su bile na jedno veče. Jedna je bila prava veza sa strane. Kada sam saznala za tu vezu, dogovorili smo se da odemo na savetovanje. Pristala sam da ostanem. On je pristao da to okonča. Međutim, nije prošlo mnogo vremena pre nego što su svi znaci ukazivali na činjenicu da je on još uvek viđa. Zvaćemo je Keli.

Jedan od znakova da se nešto dešava bili su večernji telefonski pozivi u kojima je neko prekidao vezu. Jedne večeri, kada sam bila sama kod kuće, bilo je nekoliko takvih poziva za par sati i na kraju sam se javila i odmah rekla: „Keli, znam da si ti.“ Nastupila je duga prazna tišina, a onda je ona odgovorila.

„Imam zaista loš dan. Samo želim da razgovaram sa njim.“ Plakala je.

„Pa, onda možeš da razgovaraš sa mnom. Idemo na piće“, rekla sam joj.

I tako je započeo razgovor koji je promenio način na koji sam videla svoj život, drugu ženu i žene uopšte.

Keli i ja smo sedele u zadnjem delu veoma mračnog bara i suočile se jedna s drugom, žena sa ženom, uz najjača pića u gradu. Ono što smo obe naučile je da mu ni ona ni ja ne možemo verovati. To možda deluje očigledno s obzirom na situaciju, ali u to vreme nije bilo. Takođe smo obe shvatile da smo više slične nego različite.

On je Keli rekao da je naš brak gotov i da je ostao u njemu i prošao kroz savetovanje samo zbog našeg sina u kontekstu razdvajanja. Rekao je da je naš brak bio gotov mnogo pre nego što su se upoznali. Imali smo jako „otvoren“ odnos.

Međutim, i dalje sam bila jako ljubomorna.

Rečeno joj je da sam hladna, besna i nasilna.

Takođe je verovala da sam sve vreme znala za tu aferu i znala je da namerava da se preseli kod nje kada se naš razvod okonča. Takođe joj je rekao da sam opasna i nestabilna i da me treba izbegavati po svaku cenu jer on nije znao za šta sam sposobna.

Meni je rekao da nema nikakva osećanja prema njoj. Nikad ih nije ni imao. To se desilo „slučajno“ i on se plašio za mene i našeg sina jer ga je ona proganjala. Rekao mi je da je zapravo morao da kaže svom šefu šta se dogodilo jer se ona pojavljivala na njegovom radnom mestu i postalo je strašno.

Kazao je da je prekinuo kontakt i razmišljao o tome da dobije zabranu prilaska, osim što nije želeo da našu porodicu podvrgava bilo kakvom poniženju na sudu.

Istina je bila da se ona pojavljivala na poslu jer bi dolazila po njega na pauzi za ručak i odlazili su u hotel najmanje dva ili tri puta nedeljno.

Saznala sam i da su zapravo bili zajedno dan ranije. Dok smo sedele zajedno, obe smo shvatile da verovatno nije radio do kasno te večeri, i očigledno nije bio ni sa jednom od nas…

Saznala sam da ju je doveo u našu kuću. Upoznao ju je sa našim trogodišnjim sinom iza mojih leđa. Provodila je vreme sa njim i njegovim prijateljima. Takođe je upoznala neke članove njegove porodice. Čak je i spavala kod nas dok sam bila van grada u poseti svojoj porodici.

Imala je sve razloge da veruje da će biti sledeća u redu za ormar u kom je visila moja odeća, koju je pogledala i čak isprobala neke moje stvari. Osećala sam se kao da sam na najgori način zlostavljana.

Ono što sam naučila o Keli je da ona nije bila zla, užasna osoba, a tešila sam sebe da jeste.

Bila je žena zaljubljena u muškarca, verovala je u njegova s*anja baš kao i ja. Iako je s jedne strane u sebi znala da je druga žena, bilo joj je lako da naslika tu sliku „sledeće“ žene. Ona je bila uništena mojom verzijom stvarnosti i obe smo bile devastirane zajedničkim otkrivanjem njegove verzije stvarnosti.

Uopšteno govoreći, muškarac koji vara svoju ženu prevariće i svoju devojku. Kao što smo Keli i ja shvatile, te noći da nas je on u stvari varao obe, sa nekim drugim.

Želela bih da kažem da je Keli odmah prekinula svaki kontakt sa njim i da sam sutradan podnela zahtev za razvod. Međutim, nijedna od tih stvari se nije desila. Ipak, prestala je da se viđa s njim ubrzo nakon toga i bila je toliko povređena – da je počela da izlazi sa ženama. Očigledno je i da smo se mi razveli. Međutim, iskreno rečeno, to nije bilo dovoljno brzo.

U svojoj praksi radila sam sa „drugim ženama“. One su često slabe, uplašene i usamljene, ako ne i potpuno očajne.

Moje reči mudrosti „drugoj ženi“ su uvek iste, ne možete verovati muškarcu koji još uvek spava u kući sa svojom ženom.

To nije pouzdano ponašanje. On će ti slomiti srce.

Očigledno sam takođe radila sa ženama slomljenog srca, koje su mrzele zlu drugu ženu i moje reči za njih su takođe uvek iste. Preuzmi svoje probleme sa svojim mužem. Usredsredi svoj bes na čoveka koji ti se zaista doživotno obavezao. Prestani da izmišljaš priče o tome ko je ona. Verovatno nisi u pravu i ionako je sve to gubljenje vremena.

Ipak, želela bih da apelujem na žene da počnu da budu ljubaznije, da imaju više poštovanja jedna prema drugoj i da se još više vole.

Ne postoji nijedan razlog na svetu koji opravdava povređenost koju izaziva ulazak u bilo kakvu vezu sa muškarcem koji je oženjen, uprkos onome šta on kaže. Ponekad druga žena u početku ne zna da je oženjen.

U ovim situacijama je mnogo fokusa na lošim muškarcima. Međutim, mene uvek zanimaju žene. Budimo nežne i pažljive jedne prema drugima. Hajde da odvojimo vreme da proverimo činjenice, saznamo o čemu se radi, odemo na piće i vodimo teške razgovore jedne s drugima. Budimo realne i pune ljubavi.

U ovom svetu zaista ne nedostaje muškaraca i nijedan od njih nije vredan takve povređenosti i poniženja.“

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

Bonus video:

01:49 KEBA ME JE LAGAO DA SE RAZVODI, NISAM ZNALA DA SAM MU LJUBAVNICA! Tesktopisac o problemima zbog navodne afere sa pevačem