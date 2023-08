DR MILOŠEVIĆ OTKRIVA KOLIKO SU SRPKINJE (NE)ZADOVOLJNE U KREVETU! Istina će mnoge razočarati: Svaka druga žena ne doživi ORGAZAM!

Međunarodni dan ženskog orgazma obeležava se 8. avgusta, a utvrđen je još 2006. godine. To je dan kojim se obeležava pravo žene na seksualno zadovoljstvo, a reklo bi se da je ono u Srbiji još uvek tabu temu. Dr Aleksandar Milošević, urorlogom i seksologom, smatra da su žene naučene da budu "slabije" od muškarca u krevetu i da ne ispojavalju svoju seksualnost.

foto: Shutterstock

- Ženski orgazam je i dalje velika tabu tema iz više razloga, prvobitno zbog našeg vaspitanja, gde žena na neki način treba da glumi ili da bude nešto slabija od muškarca, a mnogi ne znaju da je žena u tom pogledu daleko jača od muškarca - započinje naš sagovornik i dodaje:

- Danas je umesto komunikacije mnogo lakši izbor pornografija, pogotovu ako se naviknete na masturbaciju koja treba da predstavlja jedan poseban deo života, fazu u pubertetu i za žene i za muškarce kada se upoznaje telo, a svi parametri pokazuju da žene podjednako masturbiraju kao i muškarci. Masturbacija treba da se polako završava starenjem i da prelazi u komunikaciju, a tu se javlja prvi problem, jer se žene u neku ruku plaše da muškarcu otvoreno govore o svojoj seksualnosti i otkriju svoje želje i potrebe.

foto: Shutterstock

Kod žena je vekovima bila sputavana seksualnost

- Kod žene je to gašeno stotinama godinama unazad. Vidite slike žena iz srednjeg veka, sve su predstavljene. Prema tome, ženska seksualnost je čak bila osuđena tada. Žene imaju mnogo veću seksualnu moć od muškaraca. Samo što žena nema taj nagon kao što ima muškarac i može da kalkuliše, kanališe i bira. Žena može masturbacijom da doživi orgazam za 2,5 minuta, a muškarcu treba 4. Žena može da doživi više orgazmičko zadovojstvo, a muškarcu, naučno gledano, treba mnogo vremena da dođe do drugog intimnog odnosa. Posle prvog orgazma uključuje se progesteron. To je muški hormon. Žena kad ga dobije, ona i dalje ne gubi želju za odnosom. Muškarcu treba vremena da prođe progesteronska faza - napominje urolog.

- Svaka druga žena u Srbiji tokom seksualnog odnosa ne doživi orgazam. Muškarci moraju da shvate da nije poenta u žestokom intimnom odnosu ili veličini polnog organa. Ženama za orgazam nekada treba lepa reč i nežan dodir. Takođe, nije bitan kvantitet nego kvalitet, bolje i jedan intiman odnos koji je zadovljio ženu, nego pet u kome ona nije osetila nikakvo zadovoljstvo - rekao je.

foto: Shutterstock

Žene iz Skandinavije najviše su otvorene po pitanju svoje seksualnosti i imaju najviši postotak zadovoljnih žena u seksualnom smislu.

- Po svim stastistikama žene iz Norveške i Švedske su najzadovoljnije svojim intimnim životom, što nas opet dovodi do kurturoloških sloboda i vaspitanja. Sa druge strane Turkinje i Italijanke, a tu negde spada i naša zemlja, jer smo vrlo blizu po kulturi i mentalitetu, spadaju u najnezadovoljnije žene, kada su u pitanju intimni odnosi - priča Milošević i dodaje da se zalaže za zlatnu sredinu, da ne valja ni preterano biti otvoren i ići u promiskuitet, ali sa druge strane žene sa ovih prostora treba da budu slobodnije i otvoreno razgovaraju sa svojim partnerima jer će samo tako zajedno doći do obostranog zadovoljstva.

Većina žena se nakon intimnog odnosa oseća opušteno jer se u trenutku oragazma u mozgu oslobađaju hormoni koji eliminišu stres. Orgazam koji žena doživi sa partnerom, pomaže joj da se sa njim poveže na dubljem nivou, a takođe ima veoma pozitivan uticaj na ženino kako fizičko, tako i psihičko zdravlje, zbog čega je podjednako važno da i "slabiji pol" doživi vrhunac u krevetu.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

06:41 GLEDAO SAM SEKS, IZABRAO BIH ANĐELU ZA SEBE BEZ DVOUMLJENJA! Moka ostavio voditeljku bez teksta: ODVALIO BIH NJENE RODITELJE