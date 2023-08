ZAŠTO MUŠKARCI VARAJU SVOJE ŽENE? OVO SU ISPOVESTI PRELJUBNIKA: "Zaista se ne kajem i ne osećam krivicu zbog svoje afere!"

Večito pitanje na koje niko ne zna odgovor ili zna, ali ne želi da prizna. U svakom slučaju, varaju i muškarci i žene, ali ovog puta su u pitanju ispovesti preljubnika.

foto: Shutterstock

1. "Osećao sam se prljavo posle"

- Uvek je bilo: 'Ovo je poslednji put. Neću to ponoviti', a to se nikada nije dogodilo - kaže Tajler, koji je varao suprugu 20 godina. Shvatio je da je to postala zavisnost i započeo terapiju.

- Nikada nisam razmišljao da priznam aferu jer nisam bio siguran kako će to biti shvaćeno i osećao bih veliku krivicu. I plašio sam se toga. Ali posle svake prevare osećao sam se prljavo. Ipak, nastavio sam to da radim. Osećaj krivice se nije desio samo jednom. Ovo se desilo više puta. Ali, kao svaki zavisnik, staneš i prođeš kroz taj period - Tajler (41)

2. "Nisam znao kako da okončam aferu"

- Nisam imao nameru da započnem aferu niti da napustim suprugu. Imao sam nekoga sa kim sam mogao da razgovaram, a da partneru ne pravim probleme - kaže Šon, koji je imao aferu sa koleginicom koja je počela nakon što je počeo da joj se poverava o stresu na poslu.

- U početku je bilo olakšanje osetiti da postoji neko sa kim mogu da razgovaram. Ali nisam znao kako da završim. Svakodnevno sam se brinuo da li će to saznati moj partner ili da će to saznati devojka koju sam viđao. Mogao sam da kažem svojoj ljubavnici da je gotovo i da nastavim sa svojom dugotrajnom vezom, ali najveća briga koju sam imao bila je da će ona saznati za moju dugogodišnju vezu i reći partneru da sam je prevario i onda bih završio sam - Šon (36)

foto: Shutterstock

3. "Zaista ne žalim zbog svoje afere"

Džek i njegova žena su se varali tokom 13-godišnjeg braka. Iako mu je žao što njihov odnos nije bio bolji, Džek kaže da je bio toliko ljut zbog načina na koji ga je žena prevarila i koliko dugo je to krila i lagala o tome - da se zapravo ne oseća krivim.

- Ne kajem se ni za čim, ni zbog afera, ni zbog činjenice da sam ostao u braku. Jer da nisam ostao, ne bih imao svoju ćerku, ona je moj svet – Džek (48).

4. "Ne znam da li sam to mogao drugačije da uradim"

- Iskreno, želim da moj brak funkcioniše. Ja volim svoju ženu. Ona je dobra osoba. Ona je dobar partner. Da smo intimni, onda ne bi bilo problema - kaže Džeremi. On i njegova žena živeli su u braku skoro bez ljubavi. Dok se ona bavila svojim mentalnim problemima, Džeremi je imao dve afere.

- Intimnost jednom mesečno postala je toliko neprijatna da nam je i teško padala. Počeo sam da razmišljam da bi možda trebalo da odem kod doktora. Nakon što sam imao aferu, shvatio sam da sam potpuno dobro. Shvatio sam koliko mi nedostaje taj deo života. Tako da smo moja žena i ja otišli ​​na terapiju za parove. Voleo bih da sam do ove spoznaje došao na drugačiji način, ali nisam tada znao bolje - Džeremi (44).

foto: Profimedia

5. "Zažalio sam. Ali tek pošto me je uhvatila"

Dejvid nikada u životu nije bio veran ni u jednoj vezi. Čak je prevario svoju ženu pre nego što su se venčali. Tek kada je uhvaćen, njegova žena je shvatila da on zaista ima problem. Nakon toga, Dejvid je započeo terapiju za lečenje ove zavisnosti.

- Toliko sam dugo pokušavao da to zataškam da se baš i ne sećam da sam potrošio vreme da se kajem. Tada mi to nije bilo jasno, ali razlog zbog kojeg sam prevario je bio taj što sam bio iskreno nesrećan i nisam mogao to da priznam. Prvi korak ka prevazilaženju te krivice i stida bio je da se to iznese na videlo. Da dam priliku svojoj ženi da reaguje na to. Koliko god da sada osećam krivicu i stid, to je bilo mnogo veće u mojoj glavi pre nego što sam joj rekao - Dejvid (39), prenosi 24sata.hr.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana