"ENO GA SA ŽENOM, SLIKA SE SAV SREĆAN, A JA..." Bila sa oženjenim, a sad zbog njega GUTA PILULE i vuče se po bolnicama!

Devojka je otkrila kako je poverovala u priču jednog oženjenog čoveka, zbog kog sada ima psihičke probleme.

Na jednom sajtu koji se bavi ispovestima, žena je podelila kako je godinu i po dana bila u vezi sa oženjenim čovekom, ali da je na kraju ipak sve puklo:

- Ko ikad pomisli da će muškarac ostaviti ženu zbog nje, neka zna da je glupača. Jurio me je dugo i pričao bajke, dok na kraju nisam poverovala. Pričao kako je ne voli i kako je nesrećan. Bili u tajnoj vezi godinu i po, pričao da me voli i da želi da sa mnom provede život i sve je bilo super, dok sam ja odbijala tu ideju. Kada sam ja počela da pitam kada će se to desiti i da se interesujem, krenuo je da mi nalazi mane i prebacuje neke stvari iz moje prošlosti, pre njega. Na kraju smo se razišli, jer nisam mogla da trpim tu psihičku torturu. Eno ga sad sa ženom, slika se sav srećan sa osmehom od uha do uha, a ja idem na psihoterapiju - napisala je ova žena, koja je dobila i nekoliko komentara:

- Ja znam za slučaj gde se muškarac razveo zbog ljubavnice. Posle je oženio tu ljubavnicu i dobio decu sa njom i ostarili su zajedno. I stvarno izgledaju srećno. Znaš kad vidiš da nekom sijaju oči i osetiš toplinu između njih. Ali ovo je izuzetak. U 99 posto slučajeva traže samo zabavu sa strane.

- Slažem se da ima ovakvih slučajeva, ali su oni baš jako, jako retki. Mislim da se većina žena u ovim situacijama upeca misleći da će, eto baš oni biti taj izuzetak. Fantazija o velikoj ljubavi koja ruši sve prepreke, malo kome se zaista i desi.

- Ja razumem da se srcu ne naređuje. Ali ne mogu da shvatim to poniženje da neko spava sa mnom i da onda ode da legne pored druge žene. Da ja moram da savijem i okrecem glavu na ulici, ako ih sretnem i da se krijemo u kolima i da ne sme da me izvede nigde kao da sam gubava. To sebi nikad ne bih dozvolila, koliko god da mi se sviđa neko.

- Nije sve baš tako crno-belo. Neki se venčaju, pa tek posle pronađu srodnu dušu, zbog koje su u stanju sve da urade, pa i da ostave porodicu koju su stvorili. A neko samo traži malo zabave, van braka... Izgleda da je kod tebe bilo ovo drugo. Nastavi dalje...

- Naučila si lekciju! Žene padaju na oženjene, jer se takmiče sa drugim ženama, umesto da nađu nekog kome se samo one sviđaju i niko drugi.

- Ja znam čoveka koji je ostavio ženu zbog ljubavnice, bio s njom jedno 20 godina i već mator naleteo negde slučajno na bivšu ženu. Ladno obnovio vezu sa njom i ostavio ovu drugu. Žene nisu normalne! Inače, jako retko se dešava da neko ostavi ženu zbog ljubavnice, slažem se.

