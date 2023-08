DOK SU SEKLI TORTU, ODLUČILA JE DA JE BRAK GOTOV! Mlada je posle ovog gesta mldoženje tražila poništenje! (VIDEO)

Jedna bivša nevesta je podelila svoju horor priču sa venčanja. Luiza na snimku tvrdi da je napustila svadbu, odnosno žurku jer joj je mladoženja razmazao šminku od 1.600 dolara udarivši je parčetom torte u lice.

"Kada ti nabije tortu u lice i uništi posebnu šminku od 1.600 dolara, ali ti zapravo uštedi 50.000 dolara za takse za razvod... Pokazao mi je koliko me malo poštuje i to veoma lepo i rano, pa još uvek mogu da se kvalifikujem za poništenje braka. Napustila sam restoran i reč nisam rekla, a papirologiju za poništenje sam popunila u taksiju do kuće", stoji na snimku.

U opisu videa je dodala i da je jurio posle i da je pocepao venčano odelo...

Komentari su bili razni, od toga da je šminku platila preskupo, da joj ne veruju ni reč koju je izgovorila, do toga da je samo htela svadbu, ali ne i muža.

"Zabavno je kada ti parče torte u lice završi brak... izgleda da nikad nije ni trebalo da budete zajeedno, mislim da je on srećnik zapravo", piše jedna osoba.

U svakom slučaju, ovo je još jedna priča sa interneta i kao takvu je treba posmatrati. Nekad su priče istinite, nekad ne.

