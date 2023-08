MUŠKARCI U SRBIJI SVE VIŠE FOLIRAJU ORGAZAM! Čuveni urolog Aleksandar Milošević otkriva: Ovo je jezivi razlog zatšto se to dešava!

Seksualna energija je najjača energija, ona čoveka može odvesti u krajnosti – ili u umetnost ili u kriminal. Kako stoji seksualna energija ljudi na ovom prostoru, šta Srbe muči u krevetu kad su s partnerom i kad su sami, govorio je dr Aleksandar Milošević, urologa, seksologa i androloga, sa kojim ljudi, i posebno muškarci, dele najintimnije prostore svog bića i tela.

Dr Milošević poznat je po tome što bez uvijanja govori o onome što ljudi uglavnom uvijaju u pamuk i svilu, ono o čemu se istina iznosi tek kad zaboli. Kad ne funkcioniše veza, kad je seks loš ili ga nema, kad seks boli, kad penis pada… kad čitavo seksualno biće ustukne ili podivlja.

Dr Milošević je govorio o važnim temama, a otkrio je koje su najčešće muke parova u seksu u Srbiji.

- Prema nekim statistikama i informacijama, žene, koje su merodavne za procenu da li su muškarci dobri ili loši u seksu – upravo su najmerodavnije slobodne žene u Norveškoj i Švedskoj, to statistika pokazuje, a najnezadovoljnije su žene u Italiji i Turskoj, gde je konzervativni pristup seksualnosti i gde žene trpe, a mi spadamo u tu neku južnu varijantu, tako da je i kod nas tako, mada ne postoji precizna statistika. Mi smo još uvek vaspitani veoma konzervativno, seksualne slobode se ne prihvataju baš oberučke i dobronamerno, tako da mislim da seksualnost kod nas napreduje, naravno, slobode napreduju, ali malo zaostajemo za nekim razvijenim svetom.

U praksi mu se desilo i da naiđe na slučajeve muškaraca koji ne mogu da dožive orgazam ili koji foliraju orgazam:

- Sve više. Činjenica da internet i telefoni omogućavaju i nude lako pristupačne seksualne vizije kod mladih muškaraca, mladića u pubertetu dovodi do toga da je masturbacija znatno više zastupljena nego u neko starije vreme, kad je na neki način i osuđivana… Masturbacija dovodi do toga da se ljudi povlače u sebe, da nemaju komunikaciju, ona je ugrožena, i automatski erotsku kominikaciju ne prati ništa, ne postoji komunikacija s partnerom, tako da je ejakulacija pre vremena nekad bila česta, a sada je spora ili je pak nemogućnost ejakulacije mnogo češća. Kod žena je odsustvo orgazma uobičajeno, čak se stavlja znak jednakosti između ženske anorgazmije i muške impotencije, čak se govori da 50 odsto parova ima problem s komunikacijom i to je danas tema svih psiholoških studija, budući da je zbog toga sve ugroženo, to dovodi do bele kuge… Često u kafiću vidite žensku grupu koja sedi za stolom, a za drugim sede muškarci, tu komunikacije nema nikakve, svi gledaju u telefon, svi mlađi ljudi su u svom svetu nekom, sa svojim telefonom. To je zabrinjavajuće i na tome treba raditi. Postoji edukacija što se tiče seksologa i raznih medija, televizije ili portala.

On je otkrio sa kojim problemima se suočavaju muškarci, a sa kojim žene.

- Žene mogu da trpe svoju aseksualnost ili slabu želju, retko se javljaju zbog seksualnosti verovatno i zbog naše sredine koja je dosta konzervativna. Žene žive sa svojom aseksualnom varijantom, traže neke druge mogućnosti zadovoljenja, a muškarci ako izgube svoj ponos, dakle erekciju, oni moraju da dođu, pa se uglavnom muškarci javljaju. U vezi sa tim oni mogu imati mnogo problema, posebno psihičkih problema, a jedan od njih jeste taj da muškarci mere veličinu penisa, njima je bitan broj odnosa, kvantitet im je u svakom slučaju bitan, ne razmišljaju mnogo o kvalitetu i svojoj seksualnoj komunikaciji.

Dešavalo se i da čudnim izjavama pacijenti iznenade slavnog seksologa:

- Pa naravno, bilo je svakakvih izjava i situacija. Seksualnost je ogromna energija, koja može da vas usmeri ili u umetnost ili u kriminal, u dve različite stvari. Seksualna egergija je vrlo bitna za formiranje naše ličnosti. Seksualnost je univerzalna ljudska, svetska stvar. Ubice često imaju seksualni problem, taj problem se generiše u kriminlnoj želji itd.

Imam ih više, ali, evo, recimo primer bračnog para koji je 15 godina u braku, i intelektualci, učitelji – 15 godina u braku bez seksualnog odnosa, došli da leče sterilitet i otkrivamo u razgovoru da oni nikad nisu imali seksualni odnos s penetracijom… Kod njih se uvek sve završava na maženju, i oni su time bili zadovoljni, prema njihovim rečima, ako je to istina. Onda smo pričali, pa je potom psihijatar preuzeo razgovor s bračnim partnerima da im pomogne da reše problem. Gospodin je imao normalan spermogram, ona je imala normalan ginekološki nalaz, nisu imali organske preperke za trudnoću, ali način seksualne komunkikacije je bio pogrešan. Ne znam šta se desilo nakon ragovora s psihijatrom, nisu se javljali, što znači da su verovatno rešili problem.

Milošević je govorio i o tabuima u Srbiji.

- Tabu-tema je donekle i razvodnjena ovim internet varijantama, kad je dostupno sve, preterano rano klinci već upoznaju celu priču o seksualnosti, što može negativno da utiče na njihovu seksualnost jer oni nisu supermeni u seksu, kao što mogu videti u pronografiji, pa mogu biti iskompleksirani i imati strah od seksualnog odnosa, a taj strah ih vodi u neku vrstu impotencije u toku komunikacije, mada masturbacijom mogu da postignu, osamljuju se, uvlače se u sebe, a to je definitivno neki problem koji zaokuplja celu planetu.

On je otkrio o čemu maštaju muškarci, a o čemu žene.

- Moja generacija, od 60 do 70 godina, mi smo maštali o nečemu što nismo imali prilike da vidimo sto puta na televiziji ili na telefonima na internetu, nismo ni imali telefone, pa smo maštali o svemu. Omladina danas malo mašta o komunikaciji, o razmeni energije muško-žensko, muško-muško, žensko-žensko, sve zavisi od afiniteta.

Priznao je i da li postoje pacijenti kojima nije znao kako da popravi.

- Ima i takvih pacijenata. Konkretno, imao sam pacijenta koji je došao i žalio se na impotenciju, na slabost erekcije, a živi u braku. Rekao sam mu da se skine da mu pregledam polne organe, da vidim da li je sve u redu ili ima neki problem, međutim, on je doiživeo normalnu erekciju, i onda je shvatio da on nema problem sa erekcijom, ali da su njegovo interesovanje seksualno muškarci, te da sa ženom nema taj erotski naboj i naravno da ima problem.

Kao što sam rekao, seksualna energija je veoma jaka, vodi ili u umetnost ili u kriminal, ili se preterano bavimo seksom pa zabopravimo na sve druge funkcije.

