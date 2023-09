JA SAM DEVOJKA OD 23 GODINE ZAROBLJENA U TELU DEVOJČICE: Ne mogu da nađem dečka, a najviše me POTRESA kada mi ljudi urade OVO FOTO

Šona Rej (23), koja živi u Pensilvaniji, imala je samo šest meseci kada joj je dijagnostikovan redak oblik raka mozga. Zbog ove dijagnoze porasla je samo 116 cm.

- Kada biste me pogledali, pomislili biste da sam normalna devojčica koja radi normalne stvari za devojčice sa svojom zabavnom, ludom porodicom. Ali, istina je da nisam devojčica. Ja sam žena, 22-godišnjakinja zaglavljena u telu osmogodišnjakinje - rekla je u svom TLC rijaliti šou 'Ja sam Šona Rej':

Otkrila je i kako joj je zbog svog izgleda teško pronaći partnera, a jednom je otkrila i kako njeni roditelji strahuju da će privući samo pedofile zbog svog dečijeg izgleda. Takođe, dodala je da je u javnosti neki često podižu kao bebu.

- Da, to se često događa. Najviše to mi rade stariji ljudi i zato to nekako razumem - rekla je Šona i dodaje da joj se to uglavnom događa kada izađe napolje sa svojom porodicom.

- Obično su to susreti kada sam u restoranu sa svojom porodicom. Mnogi me pozdrave tako što me podignu i zagrle - kaže i dodaje da se pokušava ne uvrediti kad se to dogodi jer razume da ljudi nisu uvek svesni njenog stanja.

- Ljudska bića treba tretirati jednako. Moramo shvatiti da svako ima svoje granice i da to moramo poštovati - zaključila je, a piše The Sun.

(Kurir.rs/24sata.hr)

