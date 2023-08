PRESTANITE DA GA NAPADATE JER NISAM DEVOJČICA! Fotka koja je dovela do apokalipse na internetu: Mislili da ona i 8 GODINA!

Šona Rej (23), koja živi u Pensilvaniji, imala je samo šest meseci kada joj je ustanovljen redak oblik raka mozga. Zbog ove dijagnoze porasla je samo 116 cm.

U svom rijaliti programu na televiziji TLC reality otkrila je i kako joj je zbog izgleda teško da pronađe partnera, a jednom je otkrila i kako njeni roditelji strahuju da će privući samo pedofile zbog toga što izgleda kao devojčica. Kaže je da je u javnosti neki često podižu kao da je beba.

- Da, to se često događa. Najviše to mi rade stariji ljudi i razumem ih -rekla je Šona i dodaje da joj se to uglavnom događa kada izađe u šetnju sa svojom porodicom.

- Obično su to susreti kada sam u restoranu sa svojom porodicom. Mnogi me pozdrave tako što me podignu i zagrle - kaže i dodaje da se pokušava ne uvredi kad se to dogodi jer razume da ljudi nisu svesni koji problem ima.

Šona nedavno je počela da se viđa s 26-godišnjim Danom Švajgartom, a njihov je susret dokumentovan u epizodi rijaliti emisije. Međutim, nakon što se Dan pojavio u emisiji, bio je bombardovan negativnim komentarima ljudi koji su ispitivali njegove motive. On je brzo reagovao da su on i Šona samo prijatelji, posle njene objave da se viđaju.

- Ona je neverovatna, inspirativna 23-godišnja žena koja je 'slučajno' malo niska. Mi smo samo dobri prijatelji i još se upoznajemo - rekao je Dan.

- Mislim da je to apsolutno odvratan stav nekih ljudi. Prošla je toliko toga u životu. Apsolutno sam zgrožen odnosom nekih ljudi prema njoj i mom prijateljstvu s njom. Kako se neko samo usuđuje da joj oduzme pravo na vezu, prijateljstvo, ljubav s nekim - rekao je Dan

- "Ljudska bića treba tretirati jednako. Moramo da shvatim da svako ima svoje granice i da to moramo poštovati - zaključila je, a piše The Sun.

