MOJ DEČKO JE SPAVAO S DRUGOM ŽENOM I MISLI DA JE TO OK! Ispovest povređene devojke: Na putu je delio krevet s njom i nije mi rekao

Mlada žena obratila se društvenim mrežama za pomoć nakon što joj je dečko, s kojim je već tri godine, rekao kako je na putovanju spavao s drugom ženom u istom krevetu.

- Moj dečko (24) i ja (21) zajedno smo tri godine. Otišao je na put sa dva svoja dobra prijatelja (koji su međusobno u braku) i jednom njihovom prijateljicom. Hotelska soba je imala samo dva kreveta, pa su moj dečko i prijateljica delili jedan od njih. Nije mi rekao da je bila takva situacija sve dok se nije vratio kući. Izvinio se što mi nije ranije rekao, ali ne misli da ima bilo šta loše u tome što je s njom delio krevet. Preterujem li jer mislim da je to vrlo neprikladno? - opisala je devojka iskrenost svog momka na društvenoj mreži Reddit.

foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

- Kako da mu objasnim da to nije u redu - opisala je svoju muku neimenovana devojka i zamolila zajednicu za pomoć.

- Ne razume zašto sam uznemirena i ne mogu to da mu objasnim. Pokušala sam da mu kažem da je deljenje kreveta zapravo čin intimnosti i da me boli što je to delio s nekim drugim. Ali on se ne slaže jer nisu ništa radili - dodala je i priznala da je ipak zbunjena oko toga treba li da bude uznemirena.

Da se radi o situaciji koja nije tako jednostavna, pokazuje i to što su mišljenja komentatora takođe bila prilično podeljena.

Neki su uvereni kako je to ozbiljno loše ponašanje i u jednom od komentara je pisalo:„Nepoštenje nikad nije u redu. Ako se plaši da bude iskren s vama, trebalo bi da raskine s vama. Neverovatno je nepoštovanje deliti krevet s drugom ženom.“

foto: Profimedia

Neki su imali problem s „tajmingom“.

„I ja bih imala problem s ovim. Možda bi bilo drugačije da ti je rekao pre, ali malo je čudno da ti je rekao posle.“

Mnogo je bilo i onih koji su stali na njegovu stranu.

„Ne bi me bilo briga za to, bez obzira na to da li mi je rekao pre ili posle u ovoj situaciji. Da sam ja to znala, ne bih ništa promenila, ali ja sam prilično liberalnih pogleda“, tvrdi jedna žena.

„Lično ne vidim nikakav problem. Osim ako nije ništa učinio s devojkom, zapravo nema problema. Verovatno ti nije rekao jer nije mislio da je to važno“, rekao je jedan od komentatora.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu