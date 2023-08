10 OSOBINA PRAVOG MUŠKARCA: Naučnici potvrdili da su ove stvari važne ukoliko želite zdravu vezu sa svojim partnerom

Romantična veza je put popločan čudima i izazovima. To je tim od dvoje ljudi koji neprestano uče kako da budu najbolje verzije sebe!

Partnerski odnosi nisu jednostavni. U vezama nas očekuju izazovi koji nas ponekada slome. Ali li pravi muškarac sa specifičnim kvalitetima može da bude ogroman doprinos zdravoj i stabilnoj vezi.

Ovo je 10 stvari koje pravi muškarci radi drugačije u vezama:

1. On vas u potpunosti prihvata

Pravi muškarac nikada neće učiniti da se osećate kao da morate da se transformišete iz žabe u princezu samo da biste mu ugodili. Zašto? Jer za njega vi već jeste princeza, i on vas tako tretira. On ne diktira šta treba da nosite, ne komentariše vašu težinu, ne kritikuje vaše ponašanje u svakoj prilici.

Možda će vam dati nežne povratne informacije sa puno poštovanja o određenom aspektu vašeg ponašanja, ali nikada ne bi očekivao da će promeniti vašu srž, stvari koje vas čine autentičnom osobom. On voli vašu ličnost i složenost vašeg uma. I obožava male i blesave stvari koje radite.

2. On je svestan važnosti sitnica

Naravno, male stvari nisu uvek pozitivne. Ponekad je to hladan izraz vašeg lica nakon svađe ili neobična tišina kada ste tužni.

Prvai muškarac jednostavno može da shvati nagoveštaj. Primećuje promenu energije i u neizgovorenom. On je svestan malih signala koje nesvesno šaljete kada se vaše emocije promene, i ne plaši se da vas pita šta nije u redu. On je tu da ponudi emocionalnu podršku pre nego što shvatite da vam je potrebna.

3. On potvrđuje vaše emocije

Emocionalna podrška je nešto u čemu je profesionalac. Bez obzira na to kako se osećate, on pristupa vašem emocionalnom stanju bez osude, spreman da sasluša i podeli deo tereta.

Ovo je slučaj čak i ako on sam nije mnogo emotivan. Dok većina muškaraca nudi rešenja, kvalitetan muškarac će vas pitati šta vam je potrebno.

Ako samo želite da se žalite i plačete, on će poslušati. Ako želite savet, on će ga dati.

4. Odvaja vreme da vas bolje upozna

Razlog zašto je toliko usklađen sa vašim emocionalnim potrebama je taj što voli proces upoznavanja.

Za njega ste jedna od najzanimljivijih osoba na planeti. On uživa da razgovara sa vama o svim temama, od kuhinjskog pribora do smisla života, i pokazuje veliko interesovanje za ono što imate da kažete. Poštuje vas i vaš način razmišljanja.

Najbolji deo? On se zapravo seća vaših odgovora.

5. On vam ne daje razloga da sumnjate u njega

Pravi muškarac ne vara. Tačka.

Ima još toga. Afera sa nekim drugim je jedna stvar, ali u doba društvenih medija postoji bezbroj načina da se „mikro-varate“.

Razmenu poruka sa devojkama u koketnom tonu. Lajkovanje lascivnih fotografije na Instagramu. Neobično bliska prijateljstva sa bivšom ili prijateljicom koja je previše posesivna.

Ova siva zona je izvor mnogih sukoba u odnosima, što dovodi do svađa, neprospavanih noći i osećaja inferiornosti.

Sa pravim muškarcem svega ovoga nema. Kada izlazite sa kvalitetnim muškarcem, on će poštovati vaše granice i neće vam dati razloga da se osećate sumnjičavo ili kao da niste dovoljni.

6. Ima jasne granice i integritet

Granice su ključne za definisanje za obe osobe u vezi, i on je veoma svestan gde leže njegove sopstvene. Ako pokušate da ih gurnete, on će vam reći da prestanete.

Kvalitetan čovek je čovek od principa, što znači da će težiti da uradi ono što je ispravno ne samo za vas, već i za sebe. Ima urođen osećaj poštovanja i ljubavi prema tome ko je kao osoba, a to se pretvara u samopouzdanje i stabilne granice. Neće se predomisliti samo zato što to od njega tražite. Ima previše integriteta za to.

7. Nikada ne daje prazna obećanja

Govoreći o integritetu, razlika između čovekovih reči i postupaka često određuje njegov kvalitet.

Da li se drži svojih obećanja? Da li se vraća na svoju reč? Da li lako zaboravlja da vam je nešto obećao? Da li koristi reči kao sredstvo da vas smiri ili kao istinu koja će pokretati njegovo buduće ponašanje? Kvalitetan čovek je čovek od reči.

8. On ima svoj univerzum

Integritet, principi, samopouzdanje… sve ovo doprinosi jednoj stvari koju svaki kvalitetan partner poseduje: sopstvenom nezavisnom životu.

Mnogo pre nego što vas je upoznao, izgradio je sopstveni univerzum hobija, prijatelja, ciljeva u karijerii strasti. Dugo nakon što ste počeli da izlazite, on će održavati ovaj deo sebe živim, vraćajući mu se kada nije sa vama.

Možda će vas upoznati sa nekim delovima ovog života, možda će razgovarati sa vama o tome, možda će vas čak pozvati da učestvujete – ali u suštini, to je njegovo.

9. On vas posmatra kao tim od 100% + 100%, a ne 50% + 50%

Pošto ima svoj stabilan univerzum nezavisan od romantike, on je celovita osoba. Kada se pridružite slici, postajete deo njegovog tima, ali to ne znači da ste vas dvoje manje vredni jedno bez drugog. To samo znači da ste zajedno jači. A kada se pojave problemi – što će se neizbežno pojaviti – on vas ne krivi za to niti beži. Umesto toga, on vas poziva da im pristupite kao tim. Vas dvoje naspram prepreke ispred vas.

10. Razigran je

Zaista, može bilo šta da pretvori u igru. Pravi muškarac sebe ne shvata previše ozbiljno jer razume da je i prava priroda života neuhvatljiva tajna i da smo na planeti da damo svoj doprinos i budemo radosni.

Postojimo na kamenčiću koji lebdi u svemiru i ne znamo ni zašto, pa kakva je onda korist od pretvaranja da smo svi tako važni i ozbiljni?

Kada je sa svojom partnerkom, on je opušten. Šali se, postaje blesav i stvara bezbedan prostor gde i vi možete da budete razigrani.

To je zato što je toliko duboko utemeljen u tome ko je da se ne plaši da će se osramotiti. I na kraju, to je najvažniji pokazatelj kvalitetnog čoveka – njegova ljubav i prihvatanje samog sebe.

Čovek koji je istinski srećan u svojoj koži zračiće istom energijom prema svima oko sebe, čineći da se osećate živo, uzbuđeno i podržano.

(Kurir.rs/Sensa)

