MUŠKARCI OTKRILI KAKVE POLJUPCE OBOŽAVAJU! Iskreno progovorili o razmeni nežnosti: Evo šta im nikako ne prija!

Ne reaguju svi na ljubljenje na isti način. U tinejdžerskim godinama važno je da mladi nauče da se ljube, pa često slušaju i čitaju savete o tome, istražujući sopstvene mogućnosti i tehnike. Ipak, većina njih je sanjala onaj trenutak na velikom ekranu kada se dvoje ljudi polako privlače kao magneti i usne im se spajaju, a svet kao da staje.

Nije dug put od prvih nezgodnih poljubaca do prvih značajnijih, ali čini se da ne voli svaki muškarac da ga se ljubi. Zapravo, nekim muškarcima se to ni ne dopada, piše YourTango. Dakle, na subredditu AskMen, muškarac je pitao druge članove foruma šta stvarno misle o poljupcu.

1. Ne približavajte se previše

- Možda sam čudan, ali ne volim kada mi neko uđe u lice. Ponekad me nije briga. Podsvesno, verovatno mislim da mi dah smrdi i ne želim da ga iko oseti - piše jedan.

2. Ne volim da se ljubim

- Ne uživam u ljubljenju jer te ljudi osuđuju prestrogo zbog toga. Žao mi je, ali neki ljudi nikada nisu imali priliku da nauče kako da ljube devojku - dodao je drugi ogorčeno.

3. To je vrhunska predigra

- Obožavam poljupce, to je moja omiljena vrsta intimnosti - piše čitalac.

4. To je deo procesa

- Zavisi koliko dugo. U redu je, kao, pet do 10 minuta dok pređemo na nešto drugo. Ali samo ljubljenje duže od toga, to mi je dosadno - kaže forumaš.

5. 'Cool' je bez jezika

- Neki ljudi ne uživaju u ljubljenju. Veliki sam fan, ali ako je poljubac bez jezika – misli neko.

6. Ima potencijal da vas izludi

- Sviđa mi se kao deo maženja. Čudno, ne volim duge zagrljaje. Ja ne znam zašto. Moja verenica ipak misli da je to čudno - napisao je čovek.

7. Neki ljudi mogu da se ljube satima

- Ljubljenje je neverovatno - piše komentator.

8. Poljubi samo nekoga do koga ti je stalo

- Ne volim da ljubim ljude prema kojima nemam osećanja. Naravno, to je deo igre, ali ako nema privlačnosti, jednostavno ne nalazim zadovoljstvo u tome. Dakle, ako nismo zajedno, verovatno mogu da kažem ne jer ne bih baš uživao – smatra čovek.

9. Možete ga voleti

- Dugo nisam voleo poljupce jer me je mama terala da je poljubim u usta da pokažem da me 'voli'. Mrzela sam to. Tek kada sam počeo redovno da izlazim, baš mi se dopalo – objašnjava čovek.

10. Previše je neuredno

- Moja devojka uvek ima sjaj na usnama i lepi mi se za brkove i bradu. Fuj – dodao je neko.

11. Može brzo da dosadi

- Ja zapravo ne ulazim u 'trans' ili bilo šta slično kada se ljubim. To je uglavnom nešto što moram da uradim da bih prošao u drugu fazu. Zabavljao sam se sa ženom koja se dobro ljubila i potpuno bi se izgubila dok smo se ljubili. Mrzela je kada bih stao i poljubio druge delove njenog tela jer je samo 100 odsto želela kontakt usana sa usnama, ali to mi je dosadno - opisao je komentator.

12. To je elegantan ples

- Volim da se ljubim, iako to nisam mnogo radio. Koliko sam naučio, to je kao igra: jedan vodi, a drugi prati, pa se pretvara u improvizovani ples gde se smenjuju onaj koji vodi i onaj koji prati – kaže čitalac.

13. Oni koji to ne vole loše se ljube

- Mislim da većina ljudi koji ne uživaju u ljubljenju nisu dobri u tome. To ne znači da ste loši ako nemate iskustva. Svako sa kim izlazite verovatno će se ljubiti drugačije. Važno je da se ne uzbuđujete kako ne biste postali ekvivalent hobotnici koja pokušava da isisa meso iz ostrige. Ne ulazite u cela usta. Zubi ne bi trebalo da se dodiruju. Cilj nije da joj zabodeš jezik u grlo. Samo je pustite da radi svoje i pokušajte da uživate u tome. Takođe, ne ljubite se stalno. To je više oseka i oseka, pa slušajte šta ona želi kada je u pitanju govor tela. Ponekad je potrebno malo vremena da se naviknete jedno na drugo, ali na kraju ćete se složiti – savetuje čovek.

14. Budi kralj poljubaca

- Zaista uživam u tome. Jedna od mojih prošlih devojaka je rekla da sam ja jedini momak koji zaista zna kako da poljubi devojku i da se ona oseća dobro. Ne mogu da zamislim da postoje ljudi koji iskreno ne uživaju u ljubljenju - pohvalio se drugi.

15. To je užasno

- Da, stvarno ne uživam u tome. Posebno u ljubljenju jezika. Da sam želeo bilo koji deo sebe u nečijim ustima, studirao bih za zubara – zaključio je neko.

