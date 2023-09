MOJ MUŽ UŽIVA U TOME ŠTO SPAVAM SA DRUGIM MUŠKARCIMA: Žena šokirala pričom o svom braku: "Naše PORODICE ZNAJU šta radimo"

Rej Nemecki (24) na društvenim mrežama otvoreno govori o svom otvorenom braku i seksualnim zadovoljstvima sa drugim muškarcima. Njen muž je podržava u tome.

Čak ju je i nagovorio da se upusti u to, a sve da bi on zapravo mogao da zadovolji sopstvenu fantaziju - 'hotvifing'. To je fantazija u kojoj udatu ženu ohrabruje (ili dozvoljava) njen muž da ima seks sa drugim muškarcima.

- Više od godinu dana muž mi je predlagao da spavam sa drugima, ali mi se ta ideja u početku nije dopala. Ušla sam u to jer sam htela da ga usrećim, kao što on mene čini srećnom – objasnila je ona.

Ona je istakla da je ona ta koja na kraju odlučuje hoće li to da uradi ili ne, a ona je ta koja bira sa kim će završiti u krevetu.

- Ako je sporazumno, onda to nije afera. Na kraju se vraćam mužu i znam da je srećan što to radim, pa me to čini srećnom – pojasnila je ona i posebno naglasila da je njen suprug i dalje najbolji ljubavnik kojeg je ikada imala.

On ne zna koji su to muškarci

- Moj muž ne poznaje muškarce sa kojima sam intimna. Uglavnom ih nalazim na Tinderu. Gotovo cela porodica zna za naš otvoreni brak i niko nas ne osuđuje – dodala je ona.

Neki su joj prigovorili na TikToku „da to mora da radi jer njen muž ne može da je zadovolji u krevetu“. Ona tvrdi da nije tako, već da joj on daje sve što joj treba, a ova zabavna fantazija samo dodatno upotpunjuje njihov odnos.

Često idu zajedno u svingerske klubove.

- Većina moje porodice zna da imam nekonvencionalan brak, jer sam im tako rekla. Većina njih me prati na TikTok-u. Niko od njih nas ne osuđuje. Ne pričamo o tome kada se sretnemo, ali, da, oni to znaju – rekla je ona.

Ona napominje da retko ima seks više puta sa istim muškarcem, možda da bi izbegla mogućnost da se to pretvori u nešto više od čistog seksa. Mada, ne veruje da bi to moglo da se desi jer previše voli svoju ženu.

