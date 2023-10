"ZAR NISI TO NOSILA PROŠLE GODINE" Obukla istu haljinu na dve različite svadbe, pa dala BRUTALAN ODGOVOR na pitanje (VIDEO)

Devojka koja se na TikToku potpisuje kao "tiktokerica" nije ljubitelj svadbi, a kaže da joj je jedna baš ostala u gorkom sećanju.

Ona je u snimku koji je objavila na pomenutoj društvenoj mreži prepričala je neprijatnu situaciju koju je doživela na svadbi svojih prijatelja, i to zbog haljine koju je obukla.

- Jel vi haljinu koju kupite za nečiju svadbu više nikad ne obučete? Ja još uvek ne mogu da verujem da je ona mene tako nešto pitala, a što je najbolje, haljina je bila predivna, nosila sam je par puta, a kad god bih je obukla dobila sam komplimente za nju - postavila je pitanje svojim pratiocima, a priča teče ovako:

- Pre par godina sam bila kod jednih prijatelja na venčanju i među društvom je bila jedna poznanica koju znam preko jednog prijatelja. Tako smo nas dve počele da pričamo nešto i pita ona mene besramno "Zar nisi ti ovu haljinu nosila prošle godine na onoj jednoj svadbi na kojoj smo svi bili? Kako to da nisi kupila novu haljinu za ovaj put" - ispričala je ona, te otkrila kako je reagovala na pitanje svoje poznanice.

- Ja ne mogu da vam opišem izraz mog lica kad me je ona to pitala. Trebalo mi je par sekundi da dođem sebi jer nisam mogla da verujem čime se ona zamara. Nakon tih par sekundi sam joj samo rekla da ja nisam Rijana da za svaki događaj kupujem novu haljinu i šta nju boli briga da li ja u toj haljini kod kuće svaki dan perem sudove dokle god je plaćena mojim novcem, čista je, uredna i pre svega se ja u njoj dobro osećam. Ni sama ne znam kako sam se setila da joj u tom trenutku sve to kažem, ali očito me je pogodilo - otkrila je tiktokerka, a onda i prepričala kako je poznanica pokušala da se izvuče.

foto: Profimedia

- Odmah je počela da "mulja" da nije tako mislila, ali sam joj samo rekla da moram da idem, okrenula se i otišla. Iako je od tad više nikad nisam videla, nadam se da je u međuvremenu izašla iz tog mentalnog plićaka u kom je živela.

Ispod snimka su usledili komentari koji su gotovo jednoglasno bili na strani devojke koja je objavila snimak.

"Naravno da treba oblačiti opet", "Pa dobro si joj rekla", "Kraljice", "Tako je", "Bravo, kapa do poda", "To se meni dogodilo, samo s majicom", "Koja tipična balkanska glupost. Naravno da ćeš obući tu haljinu i 500 puta. E, kad bi se ljudi više brinuli kakvi su ljudi, a ne ko je šta obukao", samo su neki od njih.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:24 NAJURILI JE SA TELEVIZIJE ZBOG DEKOLTEA DO PUPKA: Jednoj od najlepših Jugoslovenki haljina UNIŠTILA karijeru!