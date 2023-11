IZAŠLA JE S DEČKOM NA SASTANAK Kad je došla kući, potražila ga je na Instagramu, ZALEDILA SE kad je otkrila šta se krije iza svega

Prvi izlazak često može da se pretvori u pravu noćnu moru, često i zbog nerealnih očekivanja, a ponekad i zbog treme.

Ipak, ponekad upoznavanje može da bude i prava noćna mora. Svoje iskustvo sa upoznavanjem momaka podelila je tiktokerka Madelina, koja je šokirala sve.

Ona je u svom videu godvorila tome da devojke moraju da obrate posebnu pažnju, kako bi izbegle neprijatne situacije. Poseban akcenat stavila je na informisanje, kako ne bi bile povređene.

- Bila sam sa prijateljicom u izlasku kada mi je prišao super slatki momak i pitao me da li bih želela da izađem na večeru sa njim. Pristala sam, pa smo nedugo zatim i izašli. Večera je prošla sasvim u redu, pitao me je čime se bavim i silno se iznenadio kada sam mu objasnila da je u pitanju modna fotografija - započela je ona.

Vodili su bezazleni razgovor i razmenili kontakt.

Tražio mi je da mu pokažem neke svoje radove, što i jesam i sve je delovalo da je u redu. Međutim, razmišljala sam kako je trebalo da pogledam bar njegov profil na Instagramu pre nego što izađem sa njim. Pošto to nisam uradila pre izlaska, uradila sam posle, a imala sam i šta da vidim - objasnila je ova devojka na TikToku.

Medi je došla kući i na Instagramu našla profil momka sa kojim je upravo izašla. Kad je malo bolje istražila šokiralo je saznanje. Devojka se ozbiljno zabrinula za svoju bezbednost, ali i drugih žena, a imala je i razloga.

- Delovalo mi je poznato njegovo korisničko ime, a onda sam shvatila i zbog čega. Iako se pravio kao da me vidi po drugi put u životu, on me zapravo prati na Instagramu već pet godina. Za tih pet godina poslao mi je bar 45 poruka. Komentarisao je sve, moje fotografije, prijatelje, moje izlaske, porodicu, sve.

Sve bi bilo koliko-toliko u redu da mi je to rekao kada smo izašli na večeru. Međutim, on se “pravio šašav” i ispitivao me je celo veče stvari na koje je sve već unapred znao odgovor. Sada kada pomislim o tome deluje prilično jezivo. Zato morate da proverite bar na društvenim mrežama osobu sa kojom izlazite pre nego uopšte izađete sa njom - objasnila je ova tiktokerka.

(Kurir.rs)