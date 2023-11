"BEŽI, DEVOJKO, GLAVOM BEZ OBZIRA" Srpkinja se požalila na problem s dečkom, svi joj kažu da MORA DA RASKINE: "Neće se promeniti"

Razlozi zbog kojih ljubavna veza između dvoje ljudi treba da se okonča mogu biti brojni. A konstantno neispunjavanje obećanog, kao i zanemarivanje partnera, svakako je jedna od njih - tako smatraju i muškarci i devojke iz Srbije.

Objava koju je jedna Srpkinja postavila na Reditu, a u kojoj je objasnila da je u problemu zbog dečka koji nikada ne ispunjava svoja obećanja, pokrenula je čitav niz komentara, najpre od strane muškaraca koji su se jednoglasno savetovali jedno - da momentalno raskine.

"Dečko stalno nešto obećava, a to nikad ne ispuni"

U poslednjih par meseci sam primetila da moj momak stalno obećava neke stvari koje na kraju nikad zapravo ne ispuni, sve to ostane samo na rečima. Primera radi, par nedelja pre mog rođendana je non-stop govorio kako će da me izvede u jedan restoran koji je video, kako je sve lepo organizovao za taj dan, nikad bolji restoran neću posetiti, voleću ga najviše na svetu... Toliko je forsirao priču o tome i stvarno sam očekivala da ćemo izaći.

I znate kad smo zapravo otišli u taj famozni restoran? Nikad, a rođendan mi je bio pre četiri meseca. U isto vreme je pričao kako moramo zajedno na neko letovanje, kaže, rezervisaće on neki smeštaj koji je našao, sve će biti ful. I opet ništa od toga.

Pre neki dan mi je rekao 'Znaš kakav sam lep buket cveća video, baš sam hteo da ti ga uzmem'. Ali naravno, nije ga uzeo, samim tim ne znam zašto me obaveštava o tome. Kao da očekuje da ja budem očarana tim njegovim obećanjima", napisala je ona.

"Beži glavom bez obzira"

Njena objava brzo je postala viralna, pa samim tim i mesto sa bezbroj komentara u kojima su je ljudi savetovali šta je ono što bi mogla da uradi. Najveću pažnju privukli su komentari i mišljenja muškaraca, koji su otvoreno priznali da takav odnos nema budućnost i da je najbolje da raskine.

"Obećaj mu da ćeš raskinuti sa njim i onda, kad uradiš to, možeš da kažeš: 'Je l' vidiš kako se ispunjavaju obećanja'", "U njegovoj glavi, to je verovatno pokušaj da tebe i vašu vezu drži u stanju 'ushićenja' uprkos njegovom manjku inicijative", "Ako on daje prazna obećanja, a ti samo ćutiš i čekaš, to se neće promeniti", "Beži glavom bez obzira, laže ne samo tebe, nego i sebe i to će da radi do kraja života", "Šutni ga odmah. Ima odjednom sve da može", "Da li si i dalje sa njim? Ne bi trebalo", "Zaslužio je epski raskid", "To je bukvalno najgori red fleg koji neko može da ima", bili su samo neki od komentara i saveta muškaraca.

