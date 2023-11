PENZIONERKA TANJA OČAJNA! TROJE DECE OKRENULO JOJ LEĐA: Radije bih UMRLA OD GLADI, nego da od njih tražim pomoć! Ovako mi vraćaju!

Da starost ponekad ume da bude okrutna, te da i ljubav rođene dece može da bude varljiva i da je samoća neretko najveća kazna, dokaz je i priča penzionerke Tanje iz Hrvatske.

Ona se nedavno obratila tamošnjim medijima u želji da olakša dušu, ispričavši im kako penzionerske dane provodi sama, iako ima troje dece i unuke. Zašto je došlo do zahlađenja odnosa i zbog čega deca više neće da komuniciraju sa njom, ni sama ne zna.

foto: Shutterstock

Penzionerka Tanja (68) iz Zagreba redakciji portala "Moje vrijeme" požalila se da nikako ne može da odgonetne prave razloge zbog kojih su joj sopstvena deca okrenula leđa. Tanju život nije mazio, prošla je kroz razvod i ratno razdoblje, a doživela je i da je rođena deca odbace. Ona je radila kao knjigovođa, a ima troje dece sa kojima danas nema kontakt.

- Za vreme rata došla sam sama s troje dece u Hrvatsku, dvojicom sinova i jednom ćerkom. Moj tadašnji suprug je ostao u Bosni i Hercegovini. Naš brak nikad nije bio skladan, štaviše, za mene je to bio pakao, pa sam 1998. pokrenula razvod - otkrila je Tanja.

- Deca i ja smo kroz život prošli svakakve patnje. Meni je do radnog mesta, bilo kakvog, bilo veoma teško da dođem. I kada smo već jednom pregrmeli sve to najteže, kad su se odškolovali, i kad smo nasledstvom došli do svog krova nad glavom, kad su se pooženili i udali… mi smo se, umesto da uživamo jer je sve loše prošlo, iz čista mira raspali kao porodica - požalila se ova žena.

foto: Profimedia

"Obriši moj broj"

Tanja je otkrila da se njen stariji sin, koji je inače bio vrlo privržen porodici, nakon ženidbe potpuno promenio.

- Par godina nakon što se oženio samo mi je poslao poruku: "Obriši moj broj". Bez ikakvog objašnjenja na moje pitanje: "Zašto, sine?". A kako je sreća moje dece meni na prvom mestu, rekla sam sebi, pa dobro, ako će to moje dete na bilo koji način usrećiti, ili on to iz nekog razloga mora da uradi, neka bude tako - istakla je Tanja, koja je nakon toga upala u probleme s mlađim sinom koji je bio usred razvoda.

- Nije želeo da bude podstanar, već je odlučio da kupi mali stan, pa je tražio da mu finansijski pomognem za učešće, a on bi kreditom upotpunio kupovinu stančića. Naravno, sve što sam od usta odvajala i sakupljala za starost, dala sam mu. Ostalo mi je 100 evra. Možda neko neće poverovati, ali nikad u životu nisam bila srećnija. Kako sam vernica, bila sam Bogu zahvalna što sam imala mogućnost da pomognem svom detetu, a verovala sam da će se Bog isto tako pobrinuti i za mene, a na koji način – to samo On zna - objasnila je.

foto: Profimedia

"Posle svega bih radije umrla gladna"

Tanju je ubrzo posle ovoga napustio i mlađi sin, a nakon toga odrekla je se i ćerka.

- Godinu dana nakon useljenja u taj svoj stančić, pozvao me je da ga posetim. Tada mi je, nakon jedne moje primedbe, potpuno zabranio da viđam čak i unuke. A, onda je posle toga došlo do problema i sa ćerkom. Ona je teško podnosila što joj braća ne razgovaraju s majkom, pa se i ona u tome pridružila braći, jer je valjda mislila da će se njima zameriti ako bude uz majku. Ipak, moram da kažem da sam primetila da se ona mene odrekla uz veliku bol u duši i ja sam to uvidela kod nje. To mi je najteže palo - kazala je nesrećna žena.

Tanja živi sama i ima malu penziju, a ćerka je uzela broj njenog računa da joj uplati nešto novca ako to zatraži.

- To se, naravno, nikad neće dogoditi, da ja od njih nešto tražim. Nakon svega radije bih umrla gladna i u hladnoj kući, nego da tražim nešto od njih. Ali svaki dan se molim da njima bude lakši i lepši život i da ih dragi Bog čuva - istakla je Tanja.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

