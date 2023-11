PRE VERIDBE ME JE NATERAO NA PLASTIČNU OPERACIJU! Ispovest devojke zapalila mreže: Ne pokazuje mi ljubav, BOGAT JE I TO MI PRIJA

"Beži što pre", napisala je jedna osoba u komentarima na video koji je jedna devojka postavila na TikTok. Naime, žena je dovela u pitanje osećanja svog verenika nakon što ju je naterao na plastičnu operaciju pre nego što ju je zaprosio.

Na TikTok-u, 27-godišnjakinja pod imenom @sidneypurl objavila je priču, pitajući svoja dva miliona pratilaca da li preteruje jer joj je njegovo ponašanje smetalo.

- Moj verenik me je naterao da idem na plastičnu operaciju pre nego što smo se verili. Ja imam 27 godina, a on 37, on je lekar i dobro zarađuje. Inače, redovno daje novac u humanitarne svrhe i pomaže siromašnima, a roditelji su mu neverovatni. Zaista se dobro slažemo i mnogo se smejemo zajedno i uživamo u međusobnom društvu - rekla je ona i dodala:

- Neću se pretvarati da novac koji zarađuje nije privlačan. Ne bih rekla da sam materijalista, ali moja porodica se zaista mučila dok sam odrastala, a ja samo želim finansijsku stabilnost za svoju decu, rekla je ona.

Bili su zajedno dve godine kada je pomenuo ovo

U trenutku kada joj je pomenuo plastičnu operaciju, kaže, bili su zajedno dve godine, kada joj je rekao da mora na liposukciju nogu, pre nego što bi i razmislio o tome da je zaprosi. Nakon što je pristala, on je platio operaciju i par se verio, ali ona nije zadovoljna celom situacijom.

- Nikada mi ne daje komplimente, nikada me ne mazi niti mi pokazuje bilo kakvu ljubav, požalila se.

Rekla je i da joj je planiranje venčanja postalo naporno, ali mu to nije rekla.

- On vredno radi ceo dan i ne želim da mu se žalim, ali ne osećam da me voli i često kada ima loš dan me odgurne od sebe.

"Beži što pre!", napisala joj je jedna osoba u komentarima. "Mislila sam da se šališ, ali vidim da si ozbiljna", dodala je druga.

"Vi zaslužujete mnogo bolje, a to što govorite nije normalno, niko ni prema kome ne treba da se ponaša tako."

"Ovo mi zvuči kao početak zlostavljanja. A čak i da nije, nije normalno. Nemojte se udati za njega zbog njega samo zato što vam daje finansijsku sigurnost; lepše je živeti malo nesigurno, ali sa ljubavlju", samo su neki od komentari upozorenja.

(Kurir.rs/BlicŽena)