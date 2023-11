SPISKALA 286.000 EURA NA OPERACIJE, A KAD JE TREBALO DA OBNOVI DOKUMENT USLEDIO PAKAO: Zbog ovoga joj nisu dali da produži ispravu

DO NEPREPOZNATLJIVOSTI

Denis Roča, brazilska manekenka, advokatica i bivša savetnica u parlamentu, otkrila je svoju dramatičnu fizičku transformaciju nakon što je otvorila profil na OnlyFansu, društvenoj mreži za odrasle.

Manekenka koja je potrošila 250.000 funti (oko 286.000 evra) na plastične operacije toliko je neprepoznatljiva da ne može da obnovi sopstvenu vozačku dozvolu. S fanovima je podelila "smešan" trenutak kada je pokušala da produži vozačku dozvolu, ali joj to nisu odmah dali jer nije ličila na sebe.

39-godišnja manekenka već je nekoliko puta dospela na medijske naslovnice zbog svog izgleda, a na Instagramu je prati čak pet miliona ljudi. Službenici koji su trebali da joj izdaju vozačku ostali su zbunjeni zbog njenih primetno većih usana i novog oblika vilice, nosa i obraza.

"Nisu verovali da sam to ja. Razumem njihov rad i znam da stvarno moraju da provere, ali to je bila zaista smešna situacija i nisam to očekivala", ispričala je Denis, koja je morala da potvrdi svoj identitet pomoću drugog dokumenta. Na kraju im je pokazala legitimaciju brazilske advokatske komore.

"Nikada nisam ni zamišljala da ću morati da prođem kroz ovo. Znam da sam se promenila, ali da me pitaju jesam li to ja, e to mi je nezamislivo", dodaje.

Srećom, na kraju se sve rešilo i Denis je uspela da dobije vozačku dozvolu, ali je morala da napraviti novu fotografiju i odradi prepoznavanje lica.

Denis je odradila tri operacije grudi, rinoplastiku, liposukciju i "intimnu operaciju", kao i tretmane pilinga kože botoksom i fenolom.

“Vrlo sam zadovoljna rezultatima i potpuno sam uverena da ovo može da izazove čuđenje kod ljudi", zaključila je.

