UHVATILA SAM SUPRUGA KAKO NOSI MOJE GAĆICE: Kad sam ga ugledala doživela sam ŠOK SVOG ŽIVOTA, a tek kad je počeo OVO DA RADI...

Kolumnistkinji Deidri Sanders javila se zabrinuta žena (53) koja je uhvatila svog supruga (55) kako nosi njen donji veš.

"Kad sam otvorila vrata svoje spavaće sobe, doživela sam šok svog života kada sam videla svog muža kako nosi moje najseksi gaćice i kako se divi sebi u ogledalu. Znači li to da želi spavati sa drugim muškarcima ili sa mnom dok nosi moj donji veš?", upitala je žena.

foto: Profimedia

"Nakon što sam glasno uzdahnula, izašla sam iz sobe jer nisam bila sigurna kako da reagujem. Tako sam povređena, ljuta i razočarana. Osećam se zgroženo pogotovo jer ga je neka od naših ćerki mogla videti umesto mene", dodala je žena.

Ona i suprug su u braku 24 godine i imaju dve ćerke od 20 i 18 godina.

'Zabrinuta sam da bi mogao da ima aferu'

"On je pristojan čovek i naše devojke ne mogu poželeti boljeg oca pa ne mogu razumeti zašto to radi. Zabrinuta sam da bi mogao imati aferu. Mislim da ne bi, ali naš intimni život nije bio sjajan već neko vreme. Ja sam u menopauzi i on ne može uvek da postigne potpunu erekciju", napisala je zabrinuta žena te je otkrila da njen suprug ne želi da ode kod lekara zbog problema s erekcijom.

foto: Profimedia

"Probali smo razne stvari, kao što je oblačenje u seksi donji veš i gledanje pornića zajedno. Pomaže, ali je i dalje problem. On zna da sam ga videla u spavaćoj sobi, a od tada gotovo da nije razgovarao sa mnom. Kao da misli da će problem nestati ako ga ignoriše", požalila se žena.

"Pretpostavljam da bi neke žene to lako podnele, ali mene je potpuno bacilo na kolena. Ne znam kako da otvorim tu temu. Pitala sam ga zašto je obukao moje gaćice, a on je rekao 'Bile su tu, pa zašto ne?' Nisam sigurna kako možemo preći preko ovoga", otkrila je zabrinuta žena.

foto: Oleg Elkov / Alamy / Alamy / Profimedia

Deidri je odgovorila:

"Važno je razumeti da mnogi muškarci smatraju da je nošenje ženskog donjeg veša vrlo udobno. To takođe može biti nežan način za njega da se poveže sa svojom ženskom stranom i ne mora uzrokovati problem u vašoj vezi.

foto: Profimedia

Mnogi muškarci koji oblače žensku odeću su heteroseksualci. To je duboko ukorenjeni aspekt njegove ličnosti, a ne odbacivanje vas.

Pokušajte da shvatite šta mu to znači. Bilo bi dobro da zajedno potražite stručnu pomoć kako biste bolje razumeli svog supruga, a i on vas.

Možda postoji temeljni medicinski razlog zašto vaš suprug ne može postići erekciju, stoga ga nagovorite da poseti svog lekara opšte prakse."

(Kurir.rs/Net.hr)