NAJBOGATIJA BOSANKA "TEŠKA" JE 300 MILIONA EVRA: "Mužu je bilo žao što su me gledali s visine, pa je povukao OVAJ POTEZ"

Sanela Dajana Dženkins u Americi se proslavila učešćem u rijaliti programu "The real housewives", a pre četiri meseca našla se u žiži javnosti kada se u 51. godini porodila i na svet donela devojčicu kojoj su njen verenik Ašer i ona dali ime Elodi Mej Buk.

Par već ima dvogodišnju naslednicu Elijanu, a Sanela ima četvoro dece, pošto sa bivšim mužem već ima sina Inisa i ćerku Eneju. Sanela tada Ćatić, rođena je u Sarajevu, a potom se preselila u London, gde je upisala fakultet za ekonomiju i informatiku.

Važi za najbogatiju Bosanku, njeno bogatstvo procenjuju na 300 miliona evra. Sa bivšim mužem, koji je 14 godina stariji od nje, Rodžerom Dženkinsom, bila je u braku 10 godina, a nakon razvoda dobila je imetak od 150 miliona dolara.

"Hoće li uzeti pola mog novca? Naravno. Bez nje ne bih imao uspeh koji sam imao. Volim Dajanu i divim joj se kao majci, poslovnoj ženi i nekome ko je bio brilijantna žena. Nastavili smo dalje i izuzetno smo zadovoljni svime što imamo u našim životima. Dajana će uvek biti deo mog života", rekao je Rodžer tada za svetske medije, dok je ona javno pričala o svom bogatstvu.

"Bogate žene iz Londona uvek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Evrope. Nažalost, shvatila sam, družeći se sa 'social girls', ako imaš veliki dijamantski prsten, razgovaraće s tobom, tako da sam nabavila dijamantski prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povredilo to kako su me gledali s visine", priznala je jednom prilikom.

