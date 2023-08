NAJBOGATIJA BOSANKA I RIJALITI ZVEZDA PORODILA SE U 51. GODINI Teška je 300 miliona $ a dijamantski prsten je odveo u KREM DRUŠTVA

Sanela Diana Dženkins (50), rijaliti zvezda američkog šoua "The Real Housewives", rodila je četvrto dete, a vest je podelila na Instagramu.

"Dobrodošla na svet, naša slatka devojčice. Upoznajte Elodie Mae Book. Rođena je 8. avgusta 2023", napisala je uz fotografije iz bolnice.

Sa verenikom Ašerom Sanela već ima kći Elijanah (2). Pre toga bila je u braku sa Rodžerom Dženkinsomm s kojim ima sina Inisa i kćer Eneju.

Sanela, devojački Ćatić, iz Bosne i Hercegovine otišla je iz Sarajeva, sa Alipašinog polja, tokom ratnih sukoba. Neko vreme boravila je Splitu, a potom je u Londonu upisala studije ekonomije i informatike. Na fakultetu je upoznala budućeg supruga, 14 godina starijeg Rodžera, za kojeg se udala 1999. godine. U braku su bili 10 godina, a nakon razvoda, pripala joj je polovina njegovog imetka - 150 miliona dolara.

"Hoće li uzeti pola mog novca? Naravno. Bez nje ne bih imao uspeh koji sam imao. Volim Dajanu i divim joj se kao majci, poslovnoj ženi i nekome ko je bio brilijantna žena. Nastavili smo dalje i izuzetno smo zadovoljni svome što imamo u našim životima. Dajana će uvek biti deo mog života', rekao je Rodžer tada za svetske medije.

Njeno bogatstvo trenutno se procenjuje na više od 300 miliona evra.

"Bogate žene iz Londona uvek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Evrope. Nažalost, shvatila sam, družeći se sa 'social girls', ako imaš veliki dijamantski prsten, razgovaraće s tobom, tako da sam nabavila dijamantski prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povredilo to kako su me gledali s visine', priznala je jednom.

