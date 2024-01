MUŽEVLJEVA FAMILIJA NAJAVILA SE DA DOLAZI ZA BOŽIĆ A MENI JE VEĆ SADA MUKA Htela da im ograniči boravak pa dobila ŽESTOKU POVRATNU

Iako se trudimo da božićni praznici prođu u miru i radosti, velika očekivanja često čine da se osećamo umorno, emocionalno iscrpljeno i neuspešno. Već smo pisali o tome kako se osloboditi tog stresa, a jedna od najbolje čuvanih tajni srećnog Božića je vežbanje reči „ne“ i postavljanje jasnih granica, ma koliko se to kosilo sa očekivanjima drugih ljudi.

O tome svedoči i pismo čitaoca američkoj kolumnisti Ejmi Dikinson, čiji saveti spadaju među najzastupljenije novinske tekstove danas.

"Plašim se predstojećih praznika. Brat mog muža i njegova porodica (žena i dvoje dece) žele da dođu i provedu deset dana kod nas. To su već radili prethodnih godina i nije bilo problema“, piše čitateljka koja se potpisala pseudonimom Opterećena.

Naime, pandemija korona virusa je globalno promenila radne navike i uslove, pa sve više ljudi širom sveta radi u svojim domovima. Ovo je problem za ovu čitateljku, jer je teško raditi u kući punoj gostiju.

"Pitali smo ih da li se njihov boravak može ograničiti na nekoliko dana jer nam je teško da uskladimo posao i dugogodišnje goste. Bili su uvređeni i optuživali nas da nismo gostoljubivi“, piše on.

"Kako postaviti odgovarajuće granice i obavestiti ih da su dobrodošli, ali da je teško udovoljiti njihovom zahtevu za duži boravak?“ pita žena na kraju.

„Draga, već si obavestila članove muževljeve porodice o svojim granicama u vezi sa prazničnom posetom. Svaka čast! Njihova reakcija na te granice bila je gruba. Sramota za njih!" odgovara Dikinson.

„Ako ipak želite da ugostite takav tim, možete ih kontaktirati da im kažete da su dobrodošli da period od- do provedu kod vas kod kuće. Recite im da se nakon toga morate vratiti na posao u svojoj kućnoj kancelariji. Predložite im da ostanu kod drugih članova porodice ili u motelu, ako postoji u okolini. Recite im da biste to rado učinili, jer biste mogli da se družite nakon što završite posao za taj dan. Ako njima odgovara, to je normalno“, sugeriše kolumnistkinja, a prenosi Moje vreme. Desetodnevni maraton za porodicu sa decom tokom praznika je ekstreman, čak i ako ih ne ugostite u prostoru koji je postao vaše radno mesto“, kaže Dikinson.

(Kurir.rs/Najžena/T.B.)

