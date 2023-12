GLEDALA ŠTA SUPRUG TAJNO PRETRAŽUJE NA INTERNETU PA KRENULA U AKCIJU: Odlučila je da tome stane na kraj, pa zapalila mreže (VIDEO)

Novogodišnji i božićni praznici najavljuju lepe događaje, za mnoge nove početke i poklone iznenađenja koje ćemo dobiti od voljenih. Svako od nas se nada da će taj poklon biti nešto što nam treba ili duže vreme priželjkujemo.

Takođe, čak i kada smo mi ti koji nekoga darujemo, posebno naše najbliže, želimo da ih iznenadimo dugo očekivanim poklonom. Za nekoga su to sitnice, za drugoga krupnije stvari.

Jedna tiktokerka se pohvalila na svom profilu kako je olučila da za Božić iznenadi supruga i kupi mu davno priželjkivani automobil. U snimku se u jednom kadru vidi muškarac kako gleda Rendž Rover džip na internetu, a već u drugom kadru je žena koja u dvorištu čeka poklon za supruga.

Dostava automobila je stigla kamionom koji ga je istovario u njihovo dvorište, a žena je bila veoma uzbuđena zbog toga, iščekujući sa nestrpljenjem reakciju svog muža.

Ovakvo iznenađenje bi naravno svako poželeo, pogotovo ako je vaš muž u pitanju, a to su pokazali i komentari ispod ovog snimka. Neki su komentarisali kako bi voleli da imaju suprugu poput ove influenserke koja je sremna da "odreši kesu" za svog dragog i kupi mu ono što želi.

Podeljene reakcije

Ipak, više je bilo onih koji su rekli kako je kupovina čisti promašaj i da je ona kupila potpuno nepouzdano vozilo mužu.

- Kako je ona kupila auto bez zajedničkog dogovora sa suprugom? Moja žena nikada ne bi to.

- Rendž Rover? Potrošićete više para na održavanje u prvoj godini nego što ste ga platili. Loša investicija.

- Jedva čekam da vidim njegovu reakciju.

- To je najgore vozilo.

- Meni je moja supruga kupila čarape.

- Čestitam. Vi ste divna žena- bili su neki od komentara.

Ma samo nek je ljubav

U snimku koji je ona objavila stoji u opisu "nadam se da je to taj koji želi" aludirajući na to da nije potpuno sigurna da li je to auto "iz snova" njenog supruga.

Mnogi Tiktokeri su rekli da ostali prestanu da šalju negativne komentare i da je žena zaista učinila neverovatnu stvar za supruga izdvojivši toliki novac za poklon. Bilo je i komentara muškaraca koji su se ponudili da budu jača polovina ovoj influenserki rekavši da cene njenu darežljivost i "široke ruke".

(Kurir.rs/Republika)

Bonus video:

