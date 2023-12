POKUŠALA DA KAŽE MUŽU DA JE TRUDNA, PA JE SVE POŠLO PO ZLU: Zbunjeni vojnik povukao potez zbog kog ljudi u NEVERICI gledaju video

Kada ljudi žele bebu, ne postoji srećniji trenutak od onog kada test za trudnoću pokaže pozitivan rezultat. Mnoge žene se tada odluče da na zanimljiv način svom partneru saopšte da su u drugom stanju.

To je uradila i Liz, koja je majka dvoje dece, a čiji je muž vojnik. Ona je na društvenoj mreži TikTok objavila video zbog koga ceo svet u neverici gleda njenog zbunjenog supruga.

Liz je u rernu stavila pecivo, konkretno zemičku, a onda je svog supruga Kodija zamolila da izvadi to iz rerne. U engleskom jeziku se za trudnoću u slengu često kaže da imaju zemičku u rerni, što označava da je beba na putu. Ipak, Kodi se zbunio jer pecivo nije prepoznao.

On iako je, očigledno, tek ušao u kuću, kreće da vadi pecivo iz rerne uz konstataciju koliko je voli. Bio je vidno iznenađen jednim malim pecivom koje je skroz zagorelo u rerni i pita zašto bi neko stavio "jednu rolnu (“roll”) u rernu. Liz mu je tada saopštila da to nije rolnica, nego zemička (bun), ali njemu ta razlika nikako nije pomogla.

Liz pokušava da ga dodatno ubedi, pitajući ga šta je upravo izvukao, ali Kodi insistira da je to „spaljena rolna“, bivajući već pomalo frustriran zbog situacije koju ne razume. Te je zemičku samo spustio na ringlu, ostavljajući ljude u šoku zbog svog naglog postupka.

Liz tada pokušava da ga navede na pravi trag i izgovara frazu "I have bun in the oven" (imam zemičku u rerni, odnosno trudna sam), a kada Kodi, sada već iznerviran ni to ne shvati Liz mu kroz smeh saopštava da je trudna i da će imati bebu.

Kodiju se raspoloženje u trenutku popravlja i trči da poljubi svoju suprugu.

