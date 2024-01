SIN MI JE UŠAO U KREVET DOK SAM LEŽALA GOLA I MAZIO SE SA MNOM 10 MINUTA: Redovno po kući hodam potpuno naga, a ovo je razlog

evo zašto joj je to ok

"Fuj, mama je opet gola" - čula sam da se moj sedmogodišnji sin žali mlađoj sesti. Primetio je to kada je došao ujutro kod mene u krevet da se pomazimo. Nije nikako reagovao, mazili smo se i ćaskali desetak minuta, a onda je izašao iz sobe i naleteo u hodniku na sestricu, pa ju je upozorio da sam gola - priseća se mama i blogerka iz Australije, Karolin Tejt.

Moj sin se užasava da me viđa golu, i trudim se da to ne shvatim lično. Nedavno je komentarisao da kada se sagnem, stomak mi visi, i nažalost to je potpuna istina. Rekla sam mu da su za to krivi on i njegova sestra koji su unutra živeli svako po devet meseci. Nije ga to potreslo, i dalje ga nervira što mi stomak visi.

Mojim dvema ćerkama, čini se, ne smeta kada hodam po kući bez odeće, što se dešava prilično često. Nije baš da sednem da gledam TV potpuno gola, ali ujutro i uveče često procunjam gola po kući.

Znam da je gravitacija uzela danak

Nisam egzibicionista, naprotiv. Dugo mi je trebalo da se priviknem na to da mi bude udobno u mojoj goloj koži. Prošla sam kroz mnogo toga, mršavljenja, gojenja, tri trudnoće i dojenja i jedva naučila da telo ponovo zavolim.

Dobro i zdravo jedem i trudim se da vežbam ali sam svesna da je gravitacija uzela svoj danak, naročito u predelu grudi i stomaka. Iako se trudim da prihvatim samu sebe, i dalje ne mogu da se nateram da obučem bikini. Ali kod kuće sam povremeni nudista.

Svesna sam da su moja deca izložena stotinama hiljada slika polugolih žena na internetu. Svesna sam da te slike nisu realne i želim da i oni budu svesni toga. Želim da znaju da je ta žena sa interneta provučena kroz hiljadu filtera i fotošopirana do besvesti.

Moja ćerka tinejdžerka već mrzi svoje teloImam ćerku tinejdžerku koja već mrzi svoje telo. Rekla mi je da misli da je debela i odvratna, što mi je slomilo srce. A ne poredi se sa svojim vršnjakinjama već sa klanom Kardašijan. I kako da joj objasnim da niko ne može da se meri sa Kardašijankama, čak ni one same jer ni one ne izgledaju tako uživo?

Zato je moje šetanje po kući bez odeće moj mali znak buntovništva. Želim da moja deca vide kako izgleda pravo telo i želim da im pokažem da volim svoje telo iako ne izgleda kao telo Kardašijanki.

Hoće li to pomoći mojim klincima da prihvate svoja i tuđa realna tela? Ko zna, ali zamislite da su izloženi samo pogledima na sopstveno telo i fotošopiranim slikama. Bili bi uvereni da su frikovi. Neko mora da im pokaže kako izgledaju prava tela.

Ne želim da mojoj deci bude neprijatno

Jednog dana će mi možda otvoreno zatražiti da se pokrijem, i to je u redu. Ne želim da mojoj deci bude neprijatno. Mojoj tinejdžerki je i dalje u redu što me povremeno viđa golu, i čak se ponekad i sama prošeta gola što me raduje.

Moja petogodišnja ćerka za sada ne pokazuje da uopšte razlikuje mene bez odeće i sa njom. Interesuje je samo može li da dobije još jednu čokoladu.

A moj sin, iako je sa prezirom dobacio sestrici da je mama opet gola, nema ništa protiv da se mazi sa golom mamom u krevetu. Ulazi i u toalet kada se tuširam. Ako bi baš želeo da izbegne svoju golu majku, mogao bi. I sigurna sam da će jednom to poželeti, ali dotle ću im povremeno pokazivati kako izgleda golo telo pravog ljudskog bića, bez filtera.

