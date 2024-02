"NE DAM PARE ZA SKUPI POKLON UČITELJICI, PREVIŠE JE" Ova majka nije htela da učestvuje u kupovini, sad je ostali roditelji PREZIRU

Mnogi su je osudili i tvrdili da će se i ona i njein sin sada osećati posramljeno pred drugima

Jedna majka iz Australije postala je poznata nakon što je odbila da učestvuje u kupovini darova za učiteljicu njenog deteta.

Naime, roditelji su odlučili da učiteljici iz vrtića poklone vikend-odmor u vrednosti 500 dolara za nju i njenog partnera, pa su je trebalo da svi daju 50 dolara. Luksuzni vikend obuhvata spa, posetu vinariji i bogatu večeru sa tri jela.

No ovaj romantični vikend za vaspitačicu jedna majka nije htela da podrži. "Ne mogu da verujem da su to sada trendovi u školi", rekla je ogorčena majka.

"Pedeset dolara za dar za učiteljicu, od svakog od nas, zaista je veliki novac", dodala je. No, njeno mišljenje ne dele ostali roditelji koji su ovu Australijanku "osudili" i zbog toga se oseća poniženo svaki dan kada dolazi po svog 6-godišnjeg sina.

"Čudi me da sam u manjini onih koji smatraju da ovo nije normalno, a većina se slaže da je to savršen poklon za učiteljicu. Ne znam zašto to čine, da bi se pokazali boljim roditeljima ili zbog pritiska okoline i toga kako će ih drugi gledati. Kao mene". Neki roditelji, uz novac za kupovinu romantičnog vikenda, učiteljici su odlučili da poklone i kupone za spa tretmane, karte za koncerte i sl.

Ova majka odlučna je u tome da svom sinu bude primer i pokaže kako treba da izgleda nešto skromnije darivanje te ga je odvela u trgovinu u kojoj je dečak sam odabrao poklon za svoju učiteljicu, ukrasio ga, zamotao i lično će ga dati učiteljici.

