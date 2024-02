PREGLEDAO ME ZGODNI GINEKOLOG, A IZBLAMIRALA SAM SE KAO NIKAD U ŽIVOTU: Oblio me hladan znoj, a sestra se UMALO UGUŠILA od smeha

Tiktokerka i spisateljica Brandi Eliz Seker nedavno je na TikToku podelila krajnje neprijatno iskustvo koje je doživela kod ginekologa, premda isključivo svojom krivicom... Njen video je postao viralan - pogledalo ga je preko 2, 8 miliona ljudi, a do prilično sramotne situacije došlo je zbog reči koje je ova mlada dama izgovorila.

Kada je Brandi ušla u ordinaciju, zatekao ju je prilično iznenađujuć prizor - njen ginekolog je bio neverovatno zgodan i privlačan muškarac. Ubrzo mu je ova plavuša izgovorila rečenicu zbog koje se medicinska sestra, koja je takođe bila prisutna, bukvalno "ugušila sopstvenom pljuvačkom" tokom nekontrolisanog smeha.

- Moj novi, atraktivni ginekolog mi je rekao: 'Ovo bi moglo da bude malo neprijatno', kada sam ja "ispalila": 'Nazovi me dobrom devojčicom i neće mi biti tako neprijatno'. Podigao je obrve, toliko da su mu bukvalno dotakle liniju kose. Medivinska sestra se bukvalno gušila od smeha. I umesto da samo prihvatim tišinu, sedim i ćutim, odlučila sam da kažem: 'Tako mi je žao. Čitam vruće ljubavne knjige' - priča ova devojka.

- U suštini, ukratko, svi ste pozvani na moju sahranu - zaključila je kroz šalu.

Inače, Brandi je ovu priču ispričala kao dokaz da čita previše erotskih romana, premda je zanimljivo da ona i sama piše upravo takve knjige. Njen serijal "The Pawn and The Puppet" predstavljen je kao mračna, distopijska priča za one starije od 18 godina.

