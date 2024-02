U RAZGOVORU SA KOLEGOM OTKRIO SAM DA ME ŽENA VARA SA NJIM: Ovaj DETALJ je bio dovoljan da shvatim da mi sve vreme "NABIJA ROGOVE"

Dvadesetdevetogodišnji muškarac priznao je da se odnedavno oseća sumnjičavo kada je u pitanju vernost njegove žene i to, kako je rekao, sve zbog jednog komentara njegovog kolege.

U svojoj anonimnoj objavi na Reditu, stranac (29) objasnio je da se njegova supruga (28) i kolega sa posla poznaju već dve godine i da je on bio taj koji ih je upoznao. Tokom proteklog perioda, kaže, ništa čudno nije primećivao, međutim komentar kolege o tetovaži njegove supruge na nešto intimnijem mestu naterao ga je da preispita odnose između svih njih.

foto: Profimedia

"Da bih vas bolje uputio u priču, kolega koga ću zvati Met, poznaje moju ženu više od dve godine. Meta sam sa svojom ženom upoznao na jednom poslovnom događaju, gde je on bio sa svojom sada već bivšom devojkom. Sprijateljili smo se kao grupa i često smo išli na duple sastanke. U to vreme nije bilo mesta da se u nešto sumnja, jer je to bilo pravo prijateljstvo.

Međutim, pre nedelju dana, Met je pomenuo da je zainteresovan za tetoviranje grudnog koša pa me je pitao znam li kakav je nivo bola, i u smislu: "Kako je tvoja žena istrpela svoju tetovažu?". To me je preseklo!

foto: Profimedia

Moja žena ima samo jednu tetovažu ispod grudi, i ta tetovaža je toliko intimna za nju da sam i sam saznao tek kada smo bili u vezi", rekao je on, te otkrio da ga je to nateralo da preispita celu svoju vezu.

Primetio nešto čudno u ponašanju supruge

I kako je rekao, ne zna da li je lud ili nije, ali je njegov komentar povezao sa (ne)dešavanjem "u spavaćoj sobi" sa svojom ženom.

"Moja supruga je u poslednje vreme bila pomalo distancirana kada je spavaća soba u pitanju, i često je bila previše umorna ili pod stresom da bi bilo šta radila zajedno. Imali smo aktivan seksualni život i imali smo odnose četiri puta nedeljno. Međutim, njeno odbijanje traje već oko tri meseca, a posebno sam to primetio nakon Metovog komentara", rekao je on.

foto: Profimedia

Takođe, dodao je da se oseća nezadovoljno i da ga je cela situacija naterala da i sam počne da "mašta o mlađim koleginicama na poslu". Zbog toga se oseća jako loše, jer nije spreman da izgubi svoju suprugu. Na Reditu je na kraju pitao ostale korisnike na koji način da otkrije šta se tačno dešava.

foto: Profimedia

"Ni ti nisi bolji"

Iako je muškarac očigledno pod stresom pretpostavio stvari koje možda i nisu onakve kakve se njemu čine, ljudi su ga u komentarima posavetovali da je najbolje da sa njom najpre popriča.

"Razgovaraj sa njom. Moja žena ima tetovažu koja se vidi tek kada je bez odeće, a opet njeni i naši prijatelji znaju za to jer im je ona rekla. Svakako, tvoje sumnje su donekle opravdane", "Pričaj sa njom, mada i ti nisi bolji. Čim si pomislio da te vara i ti si krenuo na koleginice. Skroz nepotrebno", "Čoveče, razgovaraj sa njom", pisali su mu oni.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

Bonus video:

02:11 Emir Habibović otpevao pesmu Prevara