MLADOŽENJA NA DAN SVADBE OTKRIO SA KIM JE NEVESTA IMALA AFERU GODINAMA: Kad je saznao ko je "TETKA" odmah podneo zahtev za razvod

Svadbe su nekada romantične, nekada najveselije moguće, dan za pamćenje na više načina, pa i zbog negativnih razloga. Šta sve može da se dogodi na venčanju, pokazaće sledeća iskustva - od šok iznenađenja, otkrića do preokreta kakve niko nije očekivao... Nastale su tako uspomene koje bi mnogi najradije zaboravili.

Iskustva sa najčudnijih svadbi glase:

- Otac neveste kasnio je 45 minuta da odvede ćerku do oltara. Dok smo čekali, pokvarila se klima, a napolju je bilo vrlo sparno i vlažno. Bilo je previše gostiju. Jedva si mogao da se krećeš a da ne udariš u nekog drugog, što je po vrućini još gore. Od toga se pokvarila i hrana, a sve što je ostalo jestivo bili su salata, špagete i peciva, nedovoljno da se nahrani i polovina gostiju. Većina ljudi je otišla nakon prvog plesa, dve nevestine tetke su se onesvestile, a mlada i organizator venčanja su se rasplakali.

- Bili smo na venčanju člana porodice koji nije imao mnogo novca. Bilo je organizovano na skromnom mestu, ali je bilo lepo. Srce mi se slomilo kada se pojavila samo trećina pozvanih, videlo se na licima mladenaca da ih je to povredilo. Prišli su našem stolu i pitali da li znamo nekoga koga bismo mogli da pozovemo jer je hrane bilo za 100 ljudi, a došlo ih je samo 30. Bili su voljni da pozovu bilo koga, samo da hrana ne propadne. I tako smo im mi u koverat dodali još 100 dolara, kao dodatni poklon.

- Mladenci su rešili da odu da se "fotografišu" odmah nakon ceremonije. Nije ih bilo pet sati. Svi smo čekali na mestu događaja, a još nije bilo ni hrane, ni muzike. Nakon dva sata gosti su se organizovali, nagovorili smo voditelja da postavi sto i donese hranu, a di-džej da pusti muziku, tako da smo počeli bez mladenaca. Kada su se konačno pojavili, zabava je bio na vrhuncu, svima je bilo super, iako smo zapravo zaboravili da je to bilo nečije venčanje.

- Bio sam pozvan na prijem kod jednog svog dobrog prijatelja. Nekoliko meseci pre toga imali su građansko venčanje i bili su jako srećni.. Kad sam stigao na ceremoniju i video veliku gužvu, znao sam da nešto nije u redu. Supruga mog prijatelja sklona je napadima panike i izrazito je agorafobična, do te mere da se slomi i plače. Odmah sam nazvao prijatelja i pitao ga šta se dešava. Ispostavilo se da su roditelji mog prijatelja pozvali sve koje znaju, bez znanja mog prijatelja. Nakon što sam mu poslao sliku te gužve, on i njegova žena odlučili su da bi bilo bolje da odu na drugi medeni mesec nego da se pojave na prijemu. Poslao je poruku u kojoj se izvinjava svima koje su njegova žena i on pozvali te im predložio da odu, i da ne kažu bilo šta njegovim roditeljima. Kad su svi otišli, roditelji su se duboko razočarali.

- Bilo je to 2009. na Tenerifima. Dan nakon venčanja nevesta je otišla da pliva u okeanu, ali je otplivala predaleko i izgubila se, nisu mogli da je nađu devet sati. Na kraju je pronašla put nazad, ali je bila u lošem stanju. Svi su ceo dan bili uplašeni i mislili su da se utopila. U međuvremenu je njen muž našao njen telefon i pročitao hrpu poruka koje su navodno bile od njene tetke. Ali zbog intimnog sadržaja vrlo brzo je bilo jasno da se uopšte ne radi o tetki nego o kumu sa kojim je bila u vezi godinama. Ubrzo nakon toga poništili su brak. Tako im je propalo 55.000 dolara jer je to bilo jedno od najraskošnijih venčanja na kojem sam bio.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

