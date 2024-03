MUŠKARAC SKORO NIKAD NE OSTAVLJA ŽENU ZBOG LJUBAVNICE: Ovo je 10 bolno istinitih razloga zašto se preljubnik ne razvede od žene

Ljubavnica nekada i posle godina veze sa oženjenim muškarcem ostane samo ljubavnica, dok sluša priče o tome kako će se on razvesti, što se neće desiti - a evo i zašto.

Mogla bih na prste obe ruke da nabrojim prijateljice, poznanice, koje su bile „ona druga“, pa čak i prijatelje koji su imali „zamenu“. Ono što mogu da kažem je – niko tu nije srećan.

Ako ste u ovoj situaciji ili ste ljubavnica, morate biti svesne razloga zašto muškarci uglavnom nikada neće ostaviti svoje žene zbog vas, čak ni nakon godina preljube. Statistike pokazuju da ogromna većina muškaraca koji varaju na kraju ostane sa svojim ženama, a kad ih uhvate na delu – ostave ljubavnice.

Evo 10 bolno realnih razloga zašto muškarci ne ostavljaju žene zbog ljubavnica.

Muškarci koji varaju više uživaju misleći na ljubavnicu nego na ženu, ali je obično ne poštuju

Možda mu se sviđate, ali činjenica je da su muškarci koji varaju već doneli odluku da se neće oženiti s vama. Kada se ta odluka donese, ona je uklesana. Razlog zašto muškarci nikada neće ostaviti svoje žene je jednostavan: priznavali oni to ili ne – ljubavnicu ne poštuju.

On zna da je bolje imati čvrstu osnovu nego se upustiti u nepoznato

On zna šta njegova žena može da pruži, a to je viši životni standard. Razvod, raskid i život sa ženom koja možda neće ispuniti njegova očekivanja „u realnosti“ nije nešto na šta bi on lako pristao. Na kraju krajeva, najskuplje bi ga koštao sam razvod.

Brak dolazi sa pravnim pitanjima zbog kojih će većina muškaraca odmah dvaput razmisliti

Nije tako lako napustiti vezu sa nekim sa kim ste u braku. To je tačno, čak i među ljudima koji mrze svoje supružnike. Većina muškaraca ne želi da se nosi sa birokratijom, niti sa svim zakonskim pitanjima i problemima koji dolaze sa razvodom. Dakle, oni će ostati sa suprugom, čak i ako je ne vole.

Tu je i pitanje ličnih finansija

Razvod je brutalan za novčanik. U mnogim slučajevima, to može dovesti do toga da muškarac (ili žena) izgubi 50 ili više procenata onoga što poseduje. Nije iznenađujuće da se mnogi muškarci neće razvesti, samo zbog finansijskog udara koji bi podneli.

Potencijalan gubitak dece

Muškarci vole svoju decu. Razvod znači da će ih verovatno na kraju manje viđati. Ako njihova deca saznaju da je tata prevario mamu, takođe je vrlo moguće da neće želeti da provode vreme s njim. To je cena koju mnogi očevi ne žele da plate.

Mora da brine o ugledu

Prevaranti su svesni toga kakvu reputaciju imaju zbog svojih postupaka i stigme koja dolazi sa tim. Većina njih ne želi da se suoči sa dugotrajnim posledicama – jer su kukavice.

Čak i ako želi da ode, tu je „greška potopljenih troškova“

Ponekad ostaju u braku samo zbog onog što su uložili, i vreme i strpljenje i novac. U ekonomiji, ovo se zove „greška potopljenih troškova“ i kaže da ljudi teže da ostanu pri odlukama u koje su već uložili. Ako misli da je mnogo investirao, manje je verovatno da će otići. I zaista, šta je veća investicija od braka?

Muškarci se plaše da će izgubiti kvalitet života

Osim dece, finansija i reputacije, postoje i druge prednosti ostanka u braku. Lepo je da imaju ženu kod kuće koja se brine o deci. Lepo je da dođu u čistu kuću, imaju nekoga ko će se brinuti o njima dok su bolesni. Raskid bi značio gubitak svih manjih, suptilnijih pogodnosti braka, a većina muškaraca to ne želi.

Vreme koje provode sa ljubavnicama je „vreme fantazije“

Ti si njegova ljubavnica. Ne vidiš ga kada ima dijareju. Ne vidiš ga kada dobije alergijske reakcije. On ne vidi tebe kad briješ noge ili kada menstruacija izmakne kontroli. U većini slučajeva, vreme koje provodite je kada ste oboje u najboljim izdanjima. Ne možete to održavati 24/7, a sva privlačnost koju imate u poređenju sa njegovom ženom će izbledeti kada stvari postanu ozbiljne. Mnogi muškarci to shvataju i zbog toga će vas držati na distanci.

Već ima svoju „višnju na torti“

Na ovo se sve svodi. Ima ono što želi – na svim poljima. Zašto bi išta menjao? Štaviše, zašto bi to želeo da promeni? On je to stvorio, i on to zna. Za njega, nema razloga da napusti ili promeni život koji živi, pa i neće.

(Kurir.rs/ZadovoljnaNova/T.J.)

