KRISTINU S 3 GODINE NAPUSTILI RODITELJI I ZAVRŠILA JE U DEČJEM SOS SELU: Imala je 6 godina kad dobila DIJAGNOZU koja je promenila

Životna priča Kristine Ivanuš je neverovatna inspiracija i dokaz da ni najteže okolnosti nisu prepreka za napredak i rast, ako čovek ima volju i mentalnu snagu. Ova Hrvatica ima 25 godina, uporedo radi i studira, ima puno hobija i bogat društveni život, ali njeno detinjstvo bilo je miljama daleko od srećnog i "normalnog". Kristina je imala samo tri godine kada je nju i njenu sestru napustila majka.

Ubrzo ih je sačekao još jedan veliki udarac - napustio ih je i otac, a devojčice su završile u dečjem SOS selu Lekenik. Ona je nedavno u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" pričala o svom detinjstvu, ali i tome kako je sve to prebrodila, te kako danas živi.

- Hvala Bogu da je majka napustila našu porodicu jer je to bila jedina ispravna stvar koja je mogla da se dogodi zato što je jako loše kada dete odrasta u disfunkcionalnoj porodici. Hvala Bogu, ja sam bila veoma mala, imala sam samo tri godine, pa se puno stvari ne sećam, ali moja sestra već ima neku memoriju... Bio je i fizičkog i psihičkog nasilja, tako da to nije nikakvo okruženje za dvoje male dece - kaže na samom početku ova lepa devojka.

- Mala sam bila, nisam znala šta mi se dešava i gde idem. Pamtim puno lepih trenutaka. Imali smo SOS mamu, u našoj kući je bila SOS mama Gordana koja je brinula o nama. Imali smo svakakve aktivnosti, bavila sam se dramskom sekcijom, violinom... Uživala sam u dramskoj grupi, obožavala sam da glumim, recitujem, tako da smo moja sestra i ja imale jedno bezbrižno detinjstvo - dodaje ona.

Kristina se u šestoj godini iznenadna razbolela - dobila je dijagnozu poliradikularne neuropatije, a usled toga jedva da je mogla da hoda. No, i ovu životnu prepreku je pobedila i od 18. godine je i zvanično zdrava!

- U šestoj godini imala sam osećaj kao da je život stao, nisam mogla više da vozim bicikl, rolere, družim se sa prijateljima... Život mi se pretvorio u bolnice, doktore, dijagnoze; nisam mogla da stanem na noge, dobila sam jednu jako čudnu dijagnozu. Zove se poliradikularna neuropatija, bolest perifernih živaca, tako da je sa šest godina počeo moj put po bolnicama. Hvala Bogu, u 18. godini nisam imala više tu dijagnozu, sada sam zdrava i sve mogu da radim - objašnjava.

Ova 25-godišnja lepotica akcentuje da danas ume da ceni sve što joj život pruža i da joj je motivacija život sam po sebi.

- Rekla bih da me je detinjstvo koje sam imala naučilo da cenim sve stvari u životu. Kada dete ima sve u životu, teško će ceniti neke sitne stvari, dok mi nismo imali baš sve... Nismo imali roditelje, ali smo imali neke druge stvari. Rekla bih da nije sve u životu naš izbor, ali je naš izbor kako ćemo dalje živeti sa tim. To je nešto što me gura kroz život. Nije bio moj izbor da ostanem bez roditelja, ali to nije smak sveta. Moj je izbor kako ću ja dalje moj život izgraditi. Treba se boriti dalje, nije to najgore što može da se desi. Motiviše mi život, to što sam krenula od nule, od samih početaka i svaki moj uspeh gura me dalje. Završavam marketing i komunijacije, volim u slobodno vreme da treniram, idem na časove jahanja, družim se sa prijateljima i radim studentski - zaključila je Kristina.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

01:12 DA LI ZNATE ŠTA SU POPECI? Specijalitet koji će svi ukućani voleti, RECEPT NIKADA LAKŠI: Porodica kuvanjem zaradila 10.000 dinara