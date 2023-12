ZAPROSIO JE U VRTIĆU KAD SU IMALI 3 GODINE, PA IZGUBILI SVAKI KONTAKT: Posle 20 godina desila se FILMSKA PRIČA od koje zastaje dah

Laura i Met Grodski iz Feniksa živi su primer toga da ljubav može da pobedi sve i da pomeri sve granice. Oni su se upoznali kada su imali svega 3 godine, da bi 23 godine kasnije, na mestu gde su se prvi put videli, Met kleknuo i postavio Lauri sudbonosno pitanje.

- Bio sam zaljubljen u Lauru kao dete, i još uvek sam do danas - rekao je Met za "People" i dodao:

- Odlučio sam da ostanem veran svom predškolskom zavetu.

Laura, koja je usvojena iz Indije, i Met su odmah postali prijatelji u predškolskom uzrastu.

- Imamo veoma lepa sećanja jedno na drugo. Met recituje replike iz filmova i scene iz Kralja lavova, Laura uči Meta kako da crta i da se ljulja. Išli smo na sastanke jedno drugom u kuće i u gledali smo filmove sa našim roditeljima - kaže par.

- Na kraju smo išli u različite vrtiće i viđali se sporadično do 2000. godine -kažu.

Jedno od najboljih sećanja Meta je kako ga je Laura uhvatila za ruku tokom strašnog dela u filmu, nije bio siguran šta da radi. Met je takođe pokušao da impresionira Lauru tokom proslave 5. maja. On je jedini slomio pinjatu, pa pretpostavlja da je Laura bila impresionirana!

- Nismo se videli osam godina - kaže par.

- Krenuli smo u različite srednje škole 2008. godine.

Laura je jednog dana pregledavala telefon prijateljice, koja je išača u srednju školu sa Metom. Pronašla je Metovo ime.

- Tako smo se ponovo povezali i odmah nakon toga smo kliknuli - kaže Laura.

Ponovo su se sreli u bioskopu, i to je bila "ljubav na prvi pogled", prema Metu. U roku od dve nedelje su se zabavljali. Nastavili su da se zabavljaju tokom srednje škole i fakulteta, uprkos tome što su išli u različite škole.

Met ju je zaprosio na mestu gde se par prvi put sreo: u njihovom predškolskom vrtiću u Feniksu.

- Odveo sam Lauru do trave i kleknuo na jedno koleno - kaže Met.

- Laura je bila šokirana. Dao sam joj svoje mišljenje o tome zašto želim da se uda za mene, a ona je rekla da – fuj!

Poneo je i korpu za piknik koju su imali njegovi roditelji kada je njegov tata zaprosio mamu. Napunio ju je šampanjcem, grickalicama i časopisima o venčanicama.

Par se venčao 30. decembra 2016. u Istorijskom društvu Arizone. Zatim su odleteli na romantični medeni mesec u Maui.

- Naš omiljeni deo venčanja je bio ples i to što su svi koje volimo bili tu da proslave sa nama - kažu oni.

- Najbolja stvar u našoj vezi je što smo samo blesavi i cenimo jedno drugo svaki dan - kažu oni i dodaju:

- Kada ste prošli kroz vezu na daljinu, vrlo brzo naučite koliko vam druga osoba znači i mi cenimo svoje vreme.

- Moja omiljena stvar kod Meta je njegov humor, on me uvek čini srećnom i on je najnaprednija osoba koju poznajem - kaže Laura i ističe:

- On uvek ide napred.

Met dodaje:

- Moja omiljena stvar kod Laure je njen zarazni osmeh i njena želja da pomogne onima koji su manje srećni. Ona je snaga dobra i inspirativno je biti sa njom svaki dan.

- Za većinu ljudi, predškolska ustanova je bila dobijanje užine i prostirki za spavanje. Za nas je to bilo pronalaženje naših srodnih duša - zaključio je par, kome su kao kruna ljubavi stigle i dve ćerke Lili i Hali.

