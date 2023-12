KADA BI LJUDI VIDELI SREDNJI DEO TELA OVOG ČOVEKA, ONESVESTILI BI SE NA LICU MESTA: Bio je NAJČUDNIJI muškarac ikada (FOTO)

Početkom 20. veka svet je bio šokiran likom i delom cirkuskim umetnikom Žanom Liberom, a priča o ovom čoveku je toliko čudna da na trenutke deluje kao da je potpuno izmišljotina. No, radi se o istinitoj priči koja je ostala upisana u istoriju kao jedna od najneobičnijih sudbina. Žan Libera rođen je u Rimu u porodici sa 13-oro dece davne 1884. godine sa parazitskim blizancem na stomaku.

Ovo stanje javlja se kada se embrion samo delimično odvoji na blizance i dve strane se razvijaju asimetrično u materici, što dovodi do toga da se manji bliznac vezuje za onog većeg i razvijenijeg. Stručnjaci ističu da su parazitski blizanci jedna vrsta sijamskih blizanaca, ali dok se sijamski bliznaci javljaju u jednoj od 50.000 trunoća širom sveta, do pojave parazitskih blizanaca dolazi manje od jednog puta u milion trudnoća.

Pošto nerazvijeni blizanac skoro uvek umire u materici, lekari ga uklanjaju odmah nakon rođenja kako bi sprečili zdravstvene probleme prežilevog blizanca. No, krajem 19. i 20. veka, dok medicina još nije bila toliko razvijena, parazitski blizanac je ostajao da "živi" na telu svog brata ili sestre. Takvi ljudi su često nastupali u cirkusu ili su imali svoje male tačke u okviru nekih predstava. Upravo je to uradio i junak naše priče Žan Libera.

Zvali su ga "Čovek sa dva tela", a iz njegovog torza virio je mali parazitski blizanac sa dve ruke, dve noge i delimično formiraju glavu u Žanovom stomaku. Imao je i ime - Žak, a jasno je da je bio potpuno zavisan i neodvojiv od Žana, piše "Allthatsinteresting.com".

Žan je nastupao u okviru putujuće predstave "nakaza", pokazujući svog malog blizanca radoznaloj publici. Često su braća tokom nastupa nosila identična odela. Prema nekim izveštajima, Žak je bio živ i čak je mogao da se kreće, iako je zavisio od Žana da bi preživeo. U knjizi "American Sideshow" navodi se da su pamfleti kojima se reklamirao nastup gospodina Libera sadržali tvrdnje da su "temeljni rendgenski snimci pokazali da je Žakova delimično formirana glava bila u Žanovom stomaku i da je imala samo 15 centimetara obima".

foto: Collection Dupondt / akg-images / Profimedia

"Ne znam da li su se ljudi zaista onesvešćivali kada bi videli Žana Libera, ali to se pričalo. Izgledao je pomalo žalosno, stajao je u smokingu, držeći ruke svog bliznaca koji je virio iz stomaka, nosio male lakirane cipele i pelene da ne bi pokvasio pantalone", rekla je fotografkinja cirkusa "nakaza" Dajana Arbus, a navodi se u knjizi "Sideshow U.S.A.: Freaks and the American Cultural Imagination" Rejčel Adams.

Kada nije bio na sceni Žan je uspeo da vodi relativno normalan život - bio je oženjen i imao je četvoro zdrave dece. Kad god bi izlazio napolje, Žaka bi prekrivao ogrtačem.

Na koncu svega povukao se iz sveta šoubiznisa i vratio u rodnu Italiju gde je preminuo između 1934. i 1936. u dobi od oko 50 godina.

