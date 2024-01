BILA SAM PRESLATKA DEVOJČICA, A ONDA MI JE MAMA U 11. GODINI OTKRILA ISTINU O MENI Ceo svet mi se srušio, tu tajnu sam dugo čuvala

Amerikanka Alisa Bol je pre nekoliko meseci, posle 15 godina života sa tajnom koja ju je na neki način definisala, rešila da obelodani javno i pruži sebi slobodu da sebe pokaže na potpuni, najautentičniji način. Na TikToku je podelila svoju neobičnu životnu priču - ona je jedna od retkih osoba koja je rođena kao "hermafrodit", što je laički izraz za ljude koji pripadaju interseksualnom spektru. Ona danas ima 27 godina, a istinu o svom stanju saznala je na pragu tinejdžerskih godina, odnosno kada je imala 11.

"Odrastala sam kao preslatka devojčica, uvek sam nosila roze, ali sećam se da sam se u školi uvek osećala odbačeno i neudobno, i nikada se nisam istinski sprijateljila ni sa kim. Uvek sam se osećala neshvaćeno", rekla je Lis za medije nedavno, otkrivši da je tek u petom razredu saznala zašto se tako osećala.

Tada se jednog dana vratila iz škole, gde je saznala da je njena drugarica dobila menstruaciju. Uzbuđeno je pitala majku kada će ona dobiti mesečni ciklus.

"Kada sam imala 11 godina, mama mi je rekla da sednem i rekla mi je da sam biološki muškarac. Mama mi je rekla: 'Verovatno bi trebalo da razgovaramo'. Bila sam toliko radoznala, samo sam želela da znam kada ću dobiti menstruaciju, kada će grudi početi da mi rastu. Kada ću dobiti prve tampone", otpočela je Lis svoje izlaganje.

No, njena mama joj je ubrzo saopštila neočekivanu istinu - da nikada neće proći kroz pubertet, bar ne na način na koji je to očekivala.

"Sele smo za sto u trpezariji, sve je bilo formalno, sa fasciklom prepunom medicinskih informacija, i rekla mi: 'Ti si biološki muškarac. Nećeš dobiti menstruaciju. Nećeš imati decu. Ti si interseksualna'". Činilo mi se kao da su tapete na zidu počele da se tope, ja sam se znojila i smrzavala u isto vreme, a ceo svet kakav sam do tada znala se u potpunosti raspao", istakla je lepa crnka.

"I moja mama i doktori su mi savetovali da to treba da ostane tajna, kako me niko ne bi zadirkivao. I jesam, krila sam to većinu svog života. A sada, ja sam odrasla osoba, i pričam strancima na internetu o tome kako sam rođena sa testisima u stomaku", dodala je.

Očekivano, Lisino izlaganje je ubrzo postalo viralno i izazvalo brojne reakcije - ne samo podršku, već i brojna pitanja. Ona je naknadno objasnila da je od 11. godini na terapiji zamene hormona, odnosno da uzima estrogen jer njeno telo ne proizvodi estrogen samo od sebe.

"Uzimala sam estrogen da bih prošla kroz "normalan" pubertet. Mnogi interseksualci moraju da budu na hormonskoj supstitucionoj terapiji jer njihovo telo ne proizvodi hormone samo. A, hormoni su i dalje neophodni za stvari kao što su zdravje mozga i srca, i sve ostalo", objasnila je.

Interseksualnost, odnosno međupolnost, predstavlja retko stanje u kojima se dete rađa sa karakteristikama i muških i ženskih reproduktivnih organa i/ili genitalija, odnosno varijacijama hromozoma i/ili hormona tako da ne pripada specifično ni jednoj ni drugoj kategoriji.

