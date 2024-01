UZELA SAM LAŽNI „OZEMPIK“ DA BIH SMRŠALA ZA SVADBU: Ubrizgala sam injekciju sebi i u roku od 30 MINUTA sam mislila da ću UMRETI

Viki Rajan (38) je buduća britanska mlada koja je kupila „injekciju za mršavljenje“ preko interneta i kaže da je „mislila da će umreti“ nakon što je sebi ubrizgala lažni „Ozempik“ kod kuće krajem prošlog meseca.

Ona nije otkrila ime marke leka koji je kupila, ali rekla je „da se reklamira kao GLP-1 RA“.

Podsećamo da je reč o lekovima koji su prvobitno razvijeni za lečenje dijabetesa – suzbijaju apetit korisnika, a sada ih lekari prepisuju pacijentima kako bi smršali. Legitimne verzije lekova prodaju pod nazivima „Ozempik“ i „Wegovy“, ali očigledno je da je i mnogo falsifikata – što može biti opasno po život.

- Ne bih rekla da sam ikada imala prekomernu težinu, ali mi žene nikad nismo zadovoljne kako izgledamo - rekla je Rajan za Kennedy News and Media.

Ona je rekla da je prvi put kupila jednu od injekcija preko interneta 2020. godine i da je brzo skinula kilograme.

- Bilo je to posle zatvaranja i malo sam se udebljala - priseća se Rajan i dodaje:

- Uspela sam da izgubim više od devet kilograma za tri nedelje. Jedva sam jela, uspela bih da uzmem samo nekoliko zalogaja.

Pre šest meseci odlučila je da ponovo koristi lek i naručila ga je onlajn, priča majka dvoje dece.

- Opet sam malo smršala. Odlučila sam da obavim još jednu narudžbinu pre otprilike četiri nedelje. Udajem se i želela sam da izgubim nekoliko kilograma pre nego što moja haljina bude spremna za probu u februaru - objasnila je ona. Iako se neće udati do septembra, nije želela da proba svoju haljinu u februaru i da joj bude mala.

Dana 10. decembra Rajan je ubrizgala jednu injekciju, ali nije osetila nijedan od pomenutih efekata. A onda je odlučila da poveća dozu – i u roku od sat vremena bilo joj je veoma loše.

- Te večeri sam otišla kod mame na večeru i uspela sam da jedem malo a onda sam počela da se osećam loše - rekla je Rajan, pa nastavila:

- Otišla sam na sprat i povraćala u mlazevima. Potom sam otišla kući i opet mi je bilo loše… Od te večeri bila mi je muka svakih pola sata u narednih 30 sati.

Na kraju, žena je pozvala mamu i ona ju je odvela u bolnicu.

Budućoj nevesti je prepisan lek protiv mučnine, on je sprečio povraćanje. Međutim, ona kaže da posle mesec dana oseća posledice.

„Još se ne osećam dobro“, priznala je. „Još uvek ne mogu ništa da jedem i stalno mi je muka. Osećam se stalno dehidrirano – non-stop sam žedna. Jedem samo jednom dnevno jer se zbog svega osećam bolesno.”

Viki Rajan kaže da joj se sada „gadi“ što je kupila sumnjivi lek preko interneta i upozorava druge da razgovaraju sa doktorom ako žele da isprobaju legitiman lek za mršavljenje.

„Od pomisli na to osećam se bolesno. Definitivno sam naučila lekciju. Sama sam kriva“, priznala je. „Nadam se da će i drugi ljudi shvatiti opasnost, pa svima kažem: Nemojte to da radite. Strašno je šta vam to može učiniti.”

Viki nije prva Britanka koja je doživela užasne neželjene efekte nakon ubrizgavanja falsifikovanih injekcija kupljenih na mreži.

