MOJA ŽENA ĆE UMRETI ZA 9 MESECI, A ZBOG NJENE POSLEDNJE ŽELJE GORIM OD BESA: Ne znam šta da radim, ne verujem da mi je to TRAŽILA

Nakon 10 godina braka, koji se, barem njemu, činio savršenim, jedan bračni par čuo je najtežu i najtužniju vest. Žena je bolesna i leka nema. Dani su joj odbrojani i ima još nekoliko meseci da proživi. Sa tim saznanjem ona je odlučila da jednu stvar želi da uradi pre smrti. A to što je poželela njenog supruga boli do kosti.

- Moja žena ima bolest u terminalnoj fazi. Predviđeno je da će živeti najviše 9 meseci. Naravno da sam uništen. Zajedno smo čitavu deceniju. Ne sećam se života bez nje i ne znam šta ću kada je ne bude. Dao sam sve od sebe da joj ulepšam poslednje dane života i ispunim sve što mogu. Lekari su rekli da će joj invalidska kolica verovatno trebati za četiri ili pet meseci, a zatim će od 8. meseca biti vezana za krevet poslednjih nekoliko nedelja - započeo je svoju ispovest na Reditu neutešni muž, a onda otkrio koja je njena poslednja želja i zašto zbog toga gori od besa i ljubomore.

- Nedavno mi je rekla da je jedna od poslednjih stvari koje želi da uradi seks sa svojim prethodnim partnerom. Dakle, ona misli da je njen fizički najkompatibilniji ljubavnik bio on. Održala je ceo monolog o tome kako je intimni odnos ponekad samo fizički i kako je sa mnom emocionalno ispunjena - napisao je.

Onda su počele moralne dileme.

- Uskratiti ženi koja umire želju zbog sopstvenog ega, ili je pustiti da spava sa drugim za koga smatra da je bolji. Iskreno, toliko se osećam ljuto i izdano. Osećam se kao da sam stavljen u poziciju da moram da kažem "da" jer ona umire. Znam šta želim da kažem, ali ne znam da li je to ispravno. Toliko sam povređen što je intimni odnos sa bivšim očigledno bio toliko dobar da ona to treba da uradi jednom pre nego što umre. Samo mrzim sve u vezi sa ovim - napisao je na kraju svoje priče.

Planuli su brojni komentari, a najviše njih je bilo preneraženo njenom željom i smatrali su da treba odmah da prekine svaki odnos sa njom.

"Neka bivši brine o njoj poslednjih meseci"

"a, ako ona to želi, treba da je ostaviš i da se razvedeš od nje. Pusti je da ima odnose sa svojim bivšim i kada se vrati jer joj je potrebna pomoć u poslednjih nekoliko meseci - reci joj da ode da zamoli svog bivšeg da joj pomogne. Ne zaslužuje te, bio bih slomljen da me moja žena ovo pita", "Iako joj je kraj blizu, ne znači da to može da može to da traži od svog partnera. Kada su se venčali, pretpostavljam da nikada nisu nameravali da imaju intimne odnose sa svojim bivšim do kraja života. Ovo se ne menja ni sada. Ovo je užasno. To pitanje mi ikada mi ne bi izašlo iz glave, čak ni nakon smrti", pisali su jedni.

Drugi su pokušali da imaju razumevanje za želju žene koja zna da su joj dani odbrojani i da vremena za više nema da odlaže i potiskuje želje.

- Pretpostavljam da je jako boli i da mora da uzima lekove protiv bolova. Svi smo čuli kako ljudi govore i rade stvari koje inače ne bi radili kada uzimaju određene lekove. Ako to nije slučaj, tako mi je žao. Ali, svakako, mislim da ima pravo na poslednju želju - bio je redak komentar u kojem je aurtor stao na stranu žene.

Treći su imali stav da treba da okončaju svoj brak da bi svako svoj život mogao da nastavi u skladu sa željama kojima neće više povređivati drugu stranu.

- Ako je ovo stvarno, razvedi se od nje. Reci joj da proživi svoje poslednje mesece punim plućima i umre u miru i srećna - pisalo je u jednom komentaru.

