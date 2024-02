MUŽ MI JE REKAO DA JE CIA ŠPIJUN: Uzeo je od mene 230.000 evra, a nisam ni slutila kakva UŽASNA ISTINA se krije iza svega toga

Britanska spisateljica Meri Tarner Tomson je do tog sudbonosnog dana verovala da je njen suprug Vilijam Džordan američki CIA agent. Međutim, kada se jednog aprilskog popodneva 2006. javila na telefon, nije slutila da će se njen svet srušiti u nekoliko sekundi.

"Jeste li vi gđa Jordan?" - upitao je ženski glas, pa dodao: "Ja sam 'druga gospođa Džordan'". Meri je otkrila da njen muž ima drugu ženu. Shvatila je da je udata za bigamistu sa još tri žene i 14-oro dece.

"Sve je to bila laž. Ništa, od prvih reči koje mi je pisao, nije bilo tačno", rekla je Meri.

Meri je do tog dana verovala da je njen suprug Vilijam Džordan američki agent CIA (Centralno obaveštajne agencije) i da je zato morao u opasne misije.

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada je bio kod kuće, bio je odan muž i otac, ali ga nije bilo mesecima, išao je na tajne misije, kako sam mislila. Bio je savršen momak i 'superheroj'", prokomentarisala je ona.

Međutim, u realnom životu, Džordan nije bio heroj. Bio je serijski bigamista i prevarant, osuđeni seksualni prestupnik i kriminalac, sa bezbroj lažnih imena i pozadinskih priča.

Upoznali se putem dejting aplikacije

Meri i Džordan upoznali su se na sajtu za upoznavanje 2000. Ona je imala 35 godina i bila je samohrana majka ćerke Robin, koja je tada imala samo godinu dana.

"Bilo je veoma važno da svaki muškarac sa kojim sam izlazila pozitivno utiče na moju ćerku, da je pouzdan i pošten", prisetila se Meri.

foto: Printscreen YT

"Vil, koji je bio poreklom iz Nju Džersija, ali je živeo u Edinburgu, bio je inteligentan, pažljiv i brižan, sve što sam tražila u vezi", rekla je ona.

Međutim, ubrzo je njegovo ponašanje počelo da se menja.

"Planove bi otkazao u poslednjem trenutku, a onda bi se duboko izvinio i obećao da se to više nikada neće ponoviti. Kada se krajem decembra 2000. nije pojavio na putovanju koje smo planirali u London, odlučila sam da odustanem od njega", rekla je ona.

Njegov odgovor je bio da će se sledećeg jutra u 7 pojaviti na mom pragu da me zaprosi.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Rekla sam 'ne', jer je bilo prerano, ali sam i pristala da ne prekidam vezu, jer je njegovo kajanje bilo toliko ubedljivo".

Otkrio joj da 'radi za CIA-u'

U aprilu 2001. Džordan je rekao nešto što ju je šokiralo.

"Otkrio mi je da je on CIA agent, regrutovan sa univerziteta da putuje po svetu, često na opasna mesta".

Nije znala šta da misli, ali je morala da se zakune na ćutanje.

"Bilo je uzbudljivo, bila sam u vezi sa špijunom, superherojem. Ali loša strana je bila što nikada nisam mogla da se žalim ako ga nema nedeljama ili ako je otkazao sastanak u poslednjem trenutku, jer nije imao izbora", rekla je ona.

foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dva meseca kasnije, Meri je otkrila da je trudna, što ju je šokiralo, jer je Džordan rekao da je neplodan zbog zauški iz detinjstva.

"Bila sam zapanjena, ali oduševljena, kao i on".

Ipak, većinu trudnoće provela je sama, nakon što je Džordan, kako je rekao, poslat na Bliski istok.

Nije prisustvovao porođaju

"Mesecima je bio odsutan i zvao me je sporadično, često usred noći sa satelitskog telefona, pričajući mi o leševima mrtve dece koje je video i da su zgrade pretvorene u ruševine. Bila sam u stalnom strahu za njega. Uprkos tome što me je više puta uveravao da će se vratiti na vreme za porođaj u februaru 2002. godine, nije. Umesto njega, sa mnom je bila moja mama. Našu ćerku Ajlid, koja sada ima 21 godinu, upoznao je tek do tri meseca", seća se.

Par se venčao tog oktobra u Edinburgu, uz prisustvo njenih roditelja. Nije bilo nikoga iz njegove porodice jer je rekao da ne mogu da putuju iz SAD-a.

"Osećala sam se tako srećno tog dana. Venčali smo se i Vil je odlučio da napusti svoj posao CIA agenta da bi osnovao IT kompaniju. Zaista sam verovala tog dana da počinjemo novo, 'normalnije' poglavlje".

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naredne dve godine, par je vodio običan život, iako je Džordan još neko vreme bio odsutan, radeći kao IT preduzetnik u Velikoj Britaniji - što je zapravo bila istina.

Lagao da ih jure opasni ljudi i iznudio veliki novac

Zatim je u leto 2004. Meri otkrila da je ponovo trudna. Ali njena radost se ubrzo pretvorila u novo razočaranje.

"Džordan mi je rekao da ga proganjaju opasni ljudi, koji su ga poznavali iz vremena dok je bio CIA špijun. Bila sam uplašena. Mesecima sam jedva spavala".

Meri procenjuje da mu je tokom sledeće godine dala oko 230.000 evra, od prihoda od prodaje stana koji je imala, kao i ušteđevine i svoje plate, za koju je verovala da je isplaćena ljudima iz senke, kako ih ne bi povredili.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ovde je bilo 8 hiljada evra, tamo 4 hiljade evra, pa još 5 hiljada evra... Nekad čak nije ni došao, zvao bi ili poslao mejl da moramo da platimo više ili će nam deca poginuti", seća se.

Njihov sin Zak, koji sada ima 18 godina, rođen je u aprilu 2005. i Džordan je ponovo propustio porođaj.

"Do tada je svoje odlaske objašnjavao time da se krije od tih muškaraca ili da mora da radi da zaradi. Nisam mogla nikome da se poverim, jer me je upozorio da to mora da bude tajna", objasnila je ona.

Javila se druga žena i sve razjasnila

U aprilu 2006. stigao je poziv koji je okončao jednu noćnu moru za Meri, ali je započeo drugu.

"Žena sa druge strane veze mi je rekla da je u braku sa Vilom 14 godina i da imaju petoro dece. Rekla je da je i dobio dvoje dece sa njihovom dadiljom. Živeli su u Škotskoj, pre nego što su se preselili na jug Engleske", ispričala je.

Toj ženi je rekao da je špijun Ministarstva odbrane, pravdajući svoje odsustvo. Ona je u jednom od njegovih notesa našla Merin broj, a kada ga je pitala ko je to, rekao je da je to poslovni broj koji nikada ne sme da zove. Ali ona je bila sumnjičava i na kraju je pozvala.

"Moj svet se rušio dok je pričala sve to, ali sam osetila neobično olakšanje jer sam shvatila da nema opasnih likova koji nas uhode. Moj novac je nestao i brak je bio sramota, ali smo bar deca i ja bili bezbedni", sećala se Meri.

Ubrzo nakon poziva, Meri se sastala sa drugom "gospođom Džordan", koja je pokazala svoje papire i fotografije, potvrđujući ono što joj je rekla. Ali to je bio daleko od kraja. Ispostavilo se da je bio veren sa ženom koju je zaposlio, pozajmio novac od nje, a zatim na prevaru koristio njenu kreditnu karticu. Pozvala je policiju i, dok su ga istraživali zbog prevare, otkrili su da je bio dva puta oženjen i optužili ga za bigamiju i posedovanje oružja.

"Najgore otkriće bilo je to što je on bio osuđeni seksualni prestupnik, koji je 1997. godine priznao krivicu za seksualne delikte nad devojčicom mlađom od 13 godina i odležao sedam meseci zatvora. Osećala sam se fizički bolesno", priseća se Meri.

Na sreću, njena deca nisu stradala. Džordan, koji je bio odsutan kada su se njegove dve žene upoznale, poslao je poruku i zvao da pokuša da ubedi Meri da ne prekida njihov brak. Rekao joj je da za sve postoji objašnjenje, ali ona mu nije verovala i odbila je molbe za susret.

Krajem 2006., na Oksfordskom sudu, Džordan se izjasnio krivim za prevaru, bigamiju, nezakonito posedovanje oružja i propuštanje da navede svoju adresu – što je zakonski uslov za osudu iz 1997. Osuđen je na pet godina zatvora. Ispred suda Meri je prišla još žena koja joj je rekla da ima dete sa Džordanom.

Javile se i žene iz SAD-a i Meksika koje su bile sa njenim mužem

Džordan je pušten iz zatvora početkom 2009. i deportovan u SAD gde se, kako kaže Meri, vratio na staro, a ona je objavila knjigu "Bigamista" o svom životu kako bi upozorila durge žene.

"Javile su mi se žene iz SAD-a i Meksika, obično po okončanju veze sa njim".

Meri je 2014. godine kontaktirala Amerikanka Mišel Luis, koja se nedavno verila za osobu po imenu Lijam Alen, koji je radio za Ministarstvo odbrane. Njen život se raspleo kada je pogledala u ranac i pronašla pasoš na ime Vilijam Alen Džordan.

"Potražila ga je na internetu, pročitala moju knjigu, pa me kontaktirala i otkrila da je trudna s njim i da mu je dala 4.000 evra da plati bezbednosnu dozvolu zbog posla", ispričala je Meri.

Nakon što je Mišel, koja je odlučila da prekine trudnoću, otišla u policiju, Džordan je uhapšen i optužen za krađu putem prevare i lažnog predstavljanja vladinog zvaničnika, a u februaru 2015. osuđen je na tri godine zatvora. Mišel i Meri su postale dobre prijateljice i zajedno osnovale Fejsbuk grupu za žrtve.

"Bilo je srceparajuće čitati ženske priče - sada znamo za 21 žrtvu i 14-oro dece kojima je on bio otac. Čak je jednu ženu i dete ostavio bez krova nad glavom", navela je Meri, a preneo "The Sun".

Početkom 2023. Džordan je ponovo uhapšen i optužen za prevaru, nakon krađeu jednom restoranu u Njujorku. Sada se nalazi u zatvoru i čeka kaznu.

Meri ističe da joj nije žao zbog upoznavanja i udaje za osuđenog prevaranta jer ne bi imala dvoje divne dece, koji nemaju nikakve veze sa postupcma svog oca.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

