"PRONAŠAO SAM SESTRU NAKON ŠTO SU NAS RAZDVOJILI KAD SMO BILI DECA" Od nje trpim TEROR zbog JEDNE STVARI, ovako je sve počelo

Muškarac koji se nedavno ponovno povezao sa svojom 'pravom' sestrom nakon što je usvojen kad je imao samo dve godine, otkrio je da se ona bori da prihvati različite okolnosti u kojima su odrasli.

Naime, obraćajući se društvenim mrežama kako bi pitao ljude da li je bezdušan, objasnio je da zna da je izuzetno srećan što je usvojen pre nego što je imao ikakva sećanja na to da je bio u sistemu, i potpuno je svestan da su mu roditelji koji su ga usvojili dali bolji život nego što bi njegovi biološki mama i tata ikada mogli, piše Mirror.

foto: Profimedia

"Odrastao sam privilegovan, išao u privatne škole, bio na praznicima u inostranstvu i školarina mi je bila u potpunosti plaćena kada sam krenuo na fakultet. Bio sam voljen i nikad mi ništa nije nedostajalo. Trenutno imam dobro plaćen posao inženjera, divnu ženu, dvoje dece i kuću. Vrlo sam zahvalan na svemu što imam i shvatam da bih vodio sasvim drugačiji život da nisam usvojen", napisao je 25-godišnjak.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je odrastao bez ikakvog kontakta s biološkom porodicom, bio je šokiran kad mu je prišla žena po imenu Opel (27) koja je mu je rekla da je njegova sestra. Njih dvoje su se upoznali, uradili DNK test i otkrili da su u srodstvu i da su oboje smešteni u sistem socijalne zaštite otprilike u isto vreme.

foto: Profimedia

"Obično pokušavaju da zadrže braću i sestre zajedno, ali iz nekog razloga nismo bili registrovani kao brat i sestra i smešteni smo u različite porodice, verovatno zato što imamo drugog oca/prezime. Opel se jako uznemirila zbog ovog otkrića, još više nakon što je saznala da sam živeo dobar život s roditeljima koji su dobri, a ona nikada nije bila usvojena, već je živela kod hraniteljskih porodica", ispričao je.

foto: Shutterstock

Kada je saznao istinu, muškarac je ispričao da ga je Opel stalno zvala i pitala da li može da se druži s njegovim roditeljima i porodicom. "Ubrzo je postalo neprijatno jer, da budem iskren, ne poznajem je tako dobro, u svim aspektima osim genetski, ona je neko meni potpuno nepoznat. Ne osećam se prijatno da ​​joj pozajmljujem novac ili da je predstavim porodici. Čak je dala nekoliko komentara koji su mi izazvali nelagodu kada me je pitala da li sam mislio da bi je moji roditelji usvojili da su znali da ona postoji kad sam bio usvojen, i mislim li da bi je sada prihvatili u porodicu", nastavio je.

Posle nekoliko meseci, čovek je priznao da je Opelino ponašanje postalo problem.

"Sinoć me je ponovo zvala, ovaj put da se požali kako je videla da su žene u mojoj porodici imale okupljanje za vikend i kako se oseća isključeno jer nije dobila pozivnicu. Rekao sam joj da shvatam da je uznemirena, ali to je bilo porodično okupljanje za sve žene i ona im nije porodica, pa nema pravo na poziv", dodao je. Po njegovim rečima, Opel je počela da viče da je to nepravedno i da one treba da bude deo porodice. Čak je otišla i korak dalje i rekla da on njoj duguje da bude uključena u stvari jer je on dobio dobar život usvajanjem, a ona nije.

foto: Profimedia

"Rekao sam joj da mi je žao što se oseća isključeno i što nije usvojena, ali ni moja porodica ni ja joj ništa ne dugujemo, pa sam joj spustio slušalicu. Od tada neprestano primam poruke u kojima me naziva kretenom i lošom osobom, pa počinjem i sam to da mislim i treba mi objektivna perspektiva na situaciju", zaključio je u objavi.

Ljudi koji su pročitali komplikovanu priču na Redditu bili su oštri prema Opel i podsticali su muškarca da potpuno prekine kontakt s njom.

foto: Profimedia

Jedna je osoba napisala: “Vreme je da je blokirate. Nisi imao kontrolu nad onim što ti se dogodilo kao dvogodišnjaku i ne duguješ joj ništa. Žao mi je što je ljubomorna na tvoj život i koliko si srećan, ali to nema nikakve veze s tobom." “Ona ne može da odluči da je deo tvoje porodice samo zato što želi ono što ti imaš. Zvuči pomalo nestabilno, ne želim biti bezobrazan jer ne mogu da znam njena iskustva, ali opet, nije vaš posao da joj osigurate porodicu ili novac ili usluge ili što god ona traži", dodao je neko drugi. "Gledao bih na ovo kao na iskustvo učenja. Pokušali ste nešto da učinite i nije išlo. Kraj priče i kraj kontakta, jer ako ne, ona je emocionalni vampir", glasio je još jedan oštri komentar.

(Kurir.rs / Mirror / Blic žena / T.B.)

