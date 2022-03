POBEDNIK BARA DAVOR DARMANOVIĆ: Boli me ona stvar za Darka Vadlju! A evo na šta će i s kim POTROŠITI 30.000 €!

Davor Darmanović osvojio je najveći broj glasova i osvojio je prvu nagradu u rijalitiju "Bar". I dalje je uzbuđen zbog pobede, a u prvom intervjuu nakon što je osvojio 30.000 evra otkrio je svoje planove, kao i na šta će potrošiti novac od nagrade.

foto: Kurir televizija

- Još nisam svestan šta me je snašlo, iskreno. Nisam očekivao pobedu - rekao nam je na početku razgovora Davor jutro nakon pobede u prvoj sezoni rijalitija "Bar" na Kurir televiziji.

Finalno veče je bilo baš napeto. Da li si u nekom trenutku pomislio da ćeš ispasti pre proglašenja pobednika?

- Najviše me je brinuo prvi presek glasova na nominacijama. Ne volim tu neku veliku prednost, jer se masa tu opusti i misli da je sve rešeno i onda bude bunar. Na kraju, nije se istopilo. Bilo je frke u nekim momentima, ali se na kraju sve super završilo.

Kakvi su ti utisci? Još deluje kao da si u šoku.

- Ne mogu još da se saberem. Na nekih sam 100 strana, zovu me ljudi sa svih strana. Nisam uspeo da odvojim još ni pet minuta za sebe da legnem i da samo gledam u plafon i o svemu razmislim kako treba.

Kako si proveo noć nakon pobede?

- Super je bilo. Nisam spavao uopšte, ali ne žalim se (smeh). Sa mnom je bilo društvo iz Novog Sada, bili smo zajedno celu noć u "Baru", a onda sam s njima zapalio dalje.

Ko ti je prvi čestitao pobedu?

- Moji klinci. Pričao sam sa starijim. Kaže da su se tresli od uzbuđenja. Uglavnom, jedva čekaju da dođem da se zezamo i da nastavim tamo gde smo stali pre tri meseca.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Šta imaš u planu za naredne dane?

- Ostaću do petka u Beogradu, a onda idem kući.

Da li ti je čudno što se rijaliti završio? Više te kamere ne prate u stopu.

- Čudno. Nema nikog da me prati u stopu kad idem do trafike. Nedostajaće mi uskoro verovatno.

Kakvi su komentari ljudi van rijalitija?

- Svi su oduševljeni, imao sam puno podrške preko poruka. To mi je neverovatno. Negativne komentare nisam video do sada. Hvalili su me i Ksenija, Jelena Krunić, David Dragojević me je pozdravio preko drugara i šerovao.

Na šta ćeš potrošiti 30.000 evra?

- Idem sa decom u Sloveniju na neki fudbalski turnir. Na njih ću i potrošiti novac od nagrade. Na školu fudbala, neko putovanje... Neke posebne želje nemam, niti sam imao. Ići ću s njima u Egipat, to planiramo. Što se tiče ostalog, ne znam.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Šta ti je rekao Darko nakon što je izgubio od tebe u superfinalu?

- Nisam obraćao pažnju na njega, iskreno. Boli me ona stvar za njega. Čestitao sam mu na drugom mestu i to je to.

Da li se čuo s Kristinom? Njoj je bilo baš teško kad je ispala u finalu?

- Sa njom nisam nešto preterano komunicirao. Više sam pričao s njenim ocem nego s njom. Ne zanima me devojka uopšte u tom smislu. Za novu ljubav sam apsolutno spreman.

Kako ćeš se sad ponašati kad si pobedio? Hoće li te 30.000 evra pokvariti?

- Staviću naočare kad izlazim napolje da me ljudi ne prepoznaju. Biće mi to zanimljivo, ali će mi verovatno dosaditi u nekom momentu.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

