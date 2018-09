REKLA JE, SINE, NE MOGU VIŠE DA IZDRŽIM! PRETIO JOJ JE DA ĆE JE UBITI AKO MU NE PREDA PLAC: Ispovest sina žene koja je ubila investitora

"Moja majka nikada u životu nije ni mrava zgazila. Ali posle silnih pretnji i straha u kojem je živela, rešila je da se oslobodi stega. Uzela je moj pištolj za koji imam dozvolu i dok sam spavao pucala je u investitora koji joj je godinama zagorčavao život", kaže Marko Stojanović, čija je majka Stojanka (70) u nedelju u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 356, sa više hitaca iz pištolja, usmrtila Zorana Trifunovića (59), poznatog beogradskog investitora.

foto: Vladimir Šporčić

Trifunovića su pogodila dva hica, od kojih jedan u stomak, a jedan u glavu. Do dolaska Hitne pomoći i policije, beživotno telo ostalo je da leži na trotoaru, dok se Stojanka vratila kući i sačekala policiju. Ubistvo su snimile nadzorne kamere sa kuće nedaleko od mesta gde se ono dogodilo, a pomoću kojih je utvrđen identitet Stojanke Stojanović, kao i svi drugi detalji nemilog događaja.

Prema tvrdnjama Stojankinog sina Marka, Trifunović je pretio da će njegovu majku "prebiti i ubiti ukoliko mu ne preda plac i kuću u kojoj živimo, kako bi on zidao nove zgrade".

Stojanović tvrdi da se njegova majka i ubijeni nisu sudski sporili oko placa i kuće, osim što ga je on "mnogo želeo, a ona nije htela da mu preda". Takođe, ističe da nakon počinjenog zločina Stojanka nije pobegla, već se vratila se u kuću.

foto: Vladimir Šporčić

- Predala se policiji bez opiranja. Bila je u šoku, plakala je i pre nego što su je odveli i samo mi je kratko rekla: "Sine, nisam više mogla da izdržim, ali uopšte se ne sećam šta se tačno desilo..." Ne opravdavam to što je uradila, ali više od dve godine je trpela pretnje telefonom ali i direktno. Govorio joj je da će je pretući ili ubiti ako je zatekne negde na ulici - kaže Marko za "Novosti".

On tvrdi da je od majke saznao da je, osim telefonskih pretnji, investitor umeo često da je sačeka sam ili sa još nekim u društvu, kad se vraćala iz prodavnice ili sa pijace. Zbog toga se i razbolela i postala i fizički i psihički nestabilna.

- Živela je u stalnom strahu, jer kada bi joj na ulici Trufunović prišao, pretio joj je i zahtevao da mu preda plac i našu porodičnu kuću u Ulici Olge Jovanović.

Tu se, inače, nalazi i advokatska kancelarija mog pokojnog oca. Lokacija je izuzetno atraktivna i on je tu planirao da zida zgradu od najmanje pet spratova.

Zbog svega što se događalo, mama i ja smo podneli krivičnu prijavu policiji protiv Trifunovića. Obraćali smo se za pomoć i nadležnima u Opštini Zvezdara, tužilaštvu, pisali Vladi. I ništa. On se samo smejao i govorio da se ne plaši nikoga jer ima jake veze u podzemlju, ali i zato što poznaje uticajne ljude na vlasti - ispričao je Marko.

foto: Vladimir Šporčić

Stojanka je u ponedeljak saslušana u Višem javnom tužilaštvu, ali odbranu nije iznosila. Kako smo saznali, Tužilaštvo je predložilo da joj se odredi pritvor kako ne bi uticala na svedoke, da ne bi ponovila delo i zbog uznemirenja javnosti.

Mnoge prevario, a onda im još i pretio

Ubijeni Zoran Trifunović i ranije se sukobljavao sa nekim Beograđanima. Prema tvrdnji Slavice K. iz Debarske 15, gde je investitor prijavljen, stanari ove zgrade živeli su u strahu od njega.



- Čula sam da je Trifunović ubijen i iskreno divim se toj nesrećnoj ženi što je to uradila. Tako je spasla mnoge od nas koje je on uništio i one koje bi verovatno u budućnosti takođe prevario. Jedino mi je žao što će ostatak života provesti u zatvoru - kaže Slavica K.

Pre više od četiri godine nameračio se, tvrdi Slavica, i na njihovu zgradu:

foto: Foto: Kurir, Kurir/ Milica Jeremić

- Kupio je prostor u suterenu, a onda prevario vlasnike koji žive na spratu, da će podići sprat, srediti fasadu i njima dati stan. Ispostavilo se da je ljudima uzeo nezakonito stan, uknjižio ga na svoje ime, dao ga kao zalog banci za kredit, pa sad ljudi ne znaju šta će. Sude se sa njim, a Trifunović je povremeno dolazio i pretio svima.

Naša sagovornica tvrdi da je ona, konkretno, bila Trifunoviću najveći trn u oku:

- Prisiljavao me je da mu dam saglasnost za gradnju, pretio meni, deci. Govorio mi je ako ne potpišem ono što želi, ima da doseli u zgradu "neke ljude" koji mogu da budu "opasni po ženu koja živi sama" i koji će znati "kako da postupaju". Ipak, iako uplašena, nekako sam uspela da se spasem. Zbog toga potpuno razumem očaj onih koji su, kao i ja, trpeli njegovo bahaćenje i pretnje godinama.

(Kurir.rs/Večernje novosti, J.D.LJ)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir