NASTAVNIK POKUŠAO DA SILUJE UČENICU (13) KOD BELE CRKVE: Dok ju je milovao po međunožju govorio " Dođi, mnogo te želim!" A TEK PORUKE NA FEJSBUKU

D. T. (64), nastavnik fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi u Vračevom Gaju kod Bele Crkve, uhapšen je zbog sumnje da je seksualno napastvovao učenicu (13) osmog razreda te škole.



Kako saznajemo, nastavnika su policiji prijavili roditelji učenice, a sumnja se da je on u petak, 16. novembra, koristeći to što je nastavnik, namamio devojčicu u jednu školsku prostoriju, gde je pokušao da je siluje.



Majka napastvovane maloletnice ispričala je za Kurir da je sve saznala kada joj je ćerka rekla da ne želi više da ide u školu.

Nije htela na nastavu

- Odmah sam znala da nešto nije u redu, pa sam počela da insistiram da mi kaže razlog zbog kog više neće da ide na nastavu. Tada mi je ispričala sve do detalja, a nastavnik fizičkog je na nju nasrtao još od septembra - kaže majka.



On objašnjava da je D. T. prvo počeo da šalje neprimerene poruke njenoj ćerki.

- Pisao joj je na Instagramu i Fejsbuku. Slao joj je poruke: "Javi se, lepoto moja", "Voleo bih da gledamo Đokovića zajedno. A ti?", "Baš si lepa, srećo moja, zar dosad nisi primetila da mi se sviđaš?"... Ćerka mu nije odgovarala na to, ali njemu to nije bio dovoljan znak da ona ne želi ništa s njim - kaže naša sagovornica i nastavlja:

Nastavnik pred penzijom

D.T. je, kako nam je objasnila majka devojčice, pred penzijom.

- On je trebalo da u aprilu ode u penziju. Čula sam i da je znao pijan da dolazi na posao, ali u to nisam sigurna. Ma, ništa me ne zanima, samo neka ga sklone od mog deteta - priča majka. Kako saznajemo, D. T. je nakon hapšenja određeno policijsko zadržavanje, a odluku o tome da li će mu pritvor biti produžen doneće nadležni sud.

foto: Printscreen



- Ponašanje nastavnika je 16. novembra izmaklo kontroli. Tog dana je pozvao moje dete da s njim pođe u školsku streljanu, navodno da mu nešto pomogne. Nije mogla da ga odbije, iako je želela. Kada su ušli u streljanu, on je skočio na nju. Pribio je uza zid i počeo da je ljubi po licu i vratu. Vukao ju je za kosu, milovao je po butinama i međunožju govoreći: "Dođi samo malo, mnogo te želim. Zar i ti ne osećaš isto?" Molila ga je da prestane i da je pusti, počela je i da plače, ali on nije imao milosti. U jednom trenutku mu je rekla da čuje kako neko dolazi. On ju je na trenutak pustio i ona je pobegla.

Nastavnik negirao

Majka kaže da je o svemu obavestila policiju i školu i da je nastavnik fizičkog pokušao da negira optužbe, tvrdeći da tog dana nije ni išao u školsku streljanu.

- Međutim, u školi postoje kamere koje su ga snimile kako ide tamo. Tačno se vidi kako njih dvoje ulaze u tu prostoriju i kako nakon šest minuta izlaze. Vidi se kako moje dete istrčava, ali i on, koji je neko vreme traži po ostalim prostorijama - priča majka.



Prema njenim rečima, D. T. je nakon toga ponovo slao poruke učenici.

- Jedna od tih poruka glasi: "Pa izvini, mislio sam da znaš zašto te zovem u streljanu." Laknulo nam je otkako je uhapšen - završava ona.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir