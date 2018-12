OGLASIO SE RAJKO ŠOTRA I SVE ŠOKIRAO! Dok policija traga za bahatim vozačem hamera, Aleksandrov otac poručuje: Moja deca NISU KRIVA, auto nam je otet!

Policija traga za Aleksandrom Šotrom, rođenim bratom stendap komičara Olivera Šotre, koji je, kako se sumnja, u subotu po podne "hamerom" divljao beogradskim ulicama, oštetivši više automobila i jednu trafiku. Vozač "hamera" je nakon incidenta izašao iz kola i pobegao, nakon čega je nastala prava zbrka oko toga ko je vozio ovaj borbeni džip.

Naime, očevici nesvakidašnjeg udesa u centru Beograda ispričali su da su za volanom "hamera" primetili Olivera Šotru, ali se on juče oglasio na društvenim mrežama tvrdeći da je već godinu dana u Berlinu.

Oliver se oglasio

- Ne vozim "hamer" i ne živim u Beogradu. Juče sam bio na 1.300 kilometara daleko od Srbije. U Berlinu sam, a odavde idem u Tajland - napisao je stendap komičar i na Fejsbuku i Instagramu objavio video-snimak sa železničke stanice u Berlinu.

Kako saznajemo, do zabune je došlo pošto su očevici i komšije najverovatnije pomešale braću Šotra.

- I Aleksandar i Oliver su ćelavi i slične su konstitucije. Prilično liče, pa su ih neke komšije najverovatnije pomešale, odnosno videvši Aleksandra, učinilo im se da je u pitanju Oliver. Mnogi su ih i ranije mešali - objašnjava naš izvor i dodaje da je činjenica je sporni "hamer" ranije povremeno vozio Aleksandar Šotra.

Međutim, biznismen Rajko Šotra, Aleksandrov i Oliverov otac, rekao je juče za Kurir da nijedan od njegovih sinova u subotu nije vozio ovaj džip, tvrdeći da im je taj automobil neko ukrao.

- Moja deca nisu kriva. Čuo sam da policija namerava da uhapsi mog sina Aleksandra, kome je taj auto otet i ukraden pred njim, ispred moje kuće u centru Beograda - rekao je Rajko Šotra i objasnio da se "hamer" inače vodi na njegovu suprugu, koja ima diplomatski imunitet.



- Policija mora da utvrdi ko je vozio "hamer", pošto se ne zna ko je vozač - rekao je Šotra i naglasio da zbog cele ove situacije i njegov stric, reditelj Zdravko Šotra, doživljava stres.

Svi uznemireni

- Zdravko je bolestan, a ljudi ga zovu i uznemiravaju - kaže Rajko.



Kako kaže, on ne zna gde se trenutno nalazi njegov sin Aleksandar, iako se čuo s njim nakon što su mediji objavili da se dogodila saobraćajka u kojoj je učestvovao njihov auto.

- Čuo sam se s njim i on će u pratnji advokata dati izjavu u policiji. Moj sin je Englez, on čak i ne zna lepo da govori srpski. Zbog svega ovoga ne znam gde je on, ali znam da je preplašen, napravio se problem, ne može ni svoje dete da vidi - tvrdi Rajko i naglašava da se i on sam trenutno nalazi na Floridi.



Podsetimo, sivi "hamer" stranih registracija prekjuče je oko 14 sati najpre je udario "volvo" u Ulici carice Milice, a potom pobegao.



- Zatim je divljačkom vožnjom oštetio nekoliko parkiranih automobila, pokosio semafor na uglu Palmotićeve i Svetogorske ulice i zakucao se u kiosk, lakše povredivši radnicu kioska. Nastavio je da vozi Palmotićevom i zabio se u betonsku kapiju. Tada je izašao iz kola i pobegao - prepričava dramu naš izvor.

Vlasnik "volvoa"

Mislim da nije komičar vozio

Borisav Ignjatović, koga je prvog udario bahati vozač "hamera" u Ulici carice Milice, ispričao je da nije siguran da je osoba koja ga je udarila Oliver Šotra.

- Prišao sam blizu momku i video da je reč o mlađem muškarcu koji je ćelav, ali i sveže obrijan. Nosio je tamne naočare, ali milim da nije u pitanju Oliver - rekao je Ignjatović, koji je u udesu zadobio povrede. Stavljena mu je kragna, sumnja se da su mu povređeni nervi i mora da ide na magnetnu rezonancu.

Aleksandar problematičan

Predstavlja se kao Oliver?

Kako nezvanično saznajemo, Aleksandar Šotra poznat je po bahatom i čudnom ponašanju, zbog čega mnoge komšije godinama zaziru od njega.

- Kod njega su pre nekog vremena dolazili specijalci. Navodno je maltretirao i svoju suprugu, a komšije su rekle da je bacao tanjire kroz prozor. Njegov brat Oliver se zaista odselio u Berlin, reč je o mirnom i divnom mladiću koji nema nikakve veze s ovim slučajem. Oliver ne razgovara s bratom Aleksandrom. Nije nemoguće ni da se Aleksandar namerno predstavlja kao Oliver kada napravi neki problem ili incident - objašnjava sagovornik Kurira.

