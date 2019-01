ONI SU ČUDOM PREŽIVELI STRAVIČNE NESREĆE U 2018. GODINI! ALEKSA ILIĆ PREVARIO SMRT: Svi su me pitali kako sam ostao živ!

Aleksa Ilić (35), frizer iz Kruševca, preživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću koja se 9. oktobra 2018. dogodila po gustoj magli na auto-putu Beograd-Niš kod Jagodine, kada je u lančanom sudaru 34 vozila poginulo osmoro ljudi, a 27 je povređeno.

- Ne znam kako bih opisao to što sam preživeo. Tako nešto ni najgorem neprijatelju ne bih poželeo. Imam psihičke posledice. Noću me bude košmari, a danju me obuzmu tuga i strah. Ne mogu da zaboravim prizore koje sam video, a tuga za onima koji su nastradali i dalje je velika. Teško je, ali kome i ne bi bilo? Dovoljno je samo videti sve to - kaže Ilić, uz konstataciju da je život čudo.



Sećanje



Ilić ističe da su se gotovo svi koji su posle nesreće videli njegov havarisani automobil pitali kako je moguće da je uopšte ostao živ.

- Bio sam sa prijateljicom u svom „pežou 206“. Kolovoz je bio klizav i bila je magla, pa smo svi vozili sporije. Kod jednog mosta uočili smo maglu. Onda smo polako ulazili u neki gusti, crni dim, gde se nije videla ni traka, ni zaustavna traka, ni tačke za maglu. Nije se ništa videlo na metar, tad nas je udario otpozadi kamion, a mi smo se zakucali u prikolicu ispred. Prijateljica mi je rekla: „Izlazimo, Aki, izlazimo“. Izašli smo prema bankini i onda je počelo da puca iza nas i da se čuju krici - priča Aleksa.



Ne zna se krivac



- Još uvek ne znam ko je tačno kriv za nesreću. Meni je samo važno da mi je glava na ramenima i svakog dana se zahvaljujem bogu što sam živ - kaže Aleksa i zaključuje „da je najbitnije da čuvamo zdravlje“.



Poginuli su Peđa Antanasijević (31) iz Pirota, Suzana Vidanović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, i njen suprug advokat Mile Vidanović, Marija Čajetinac (33) iz Trstenika, Jan Petrik (29) iz Pančeva i dvoje državljana Makedonije.

Preživeo pad sa 30 metara

Marko N. (15) iz Kikinde imao je neverovatnu sreću da preživi pad sa vrha devetospratnice u Kikindi. Ovaj dečak je 16. septembra 2018. odlučio da sebi oduzme život zbog ljubavnih jada, jer devojka sa kojom je u to vreme bio u vezi nije došla na zakazan sastanak.

- Ostao sam živ! Verujte mi, drugi novogodišnji poklon mi nije potreban. Meni je poklonjen novi život i zahvalan sam na tome. Mogu da se krećem, imam obe ruke i noge. Na neki čudesan način preživeo sam pad sa 30 metara. To je najvažnije od svega - kaže za Kurir Marko, koji je posle pada proveo 25 dana u Dečjoj bolnici u Novom Sadu.



Dečak se prisetio kobnog dana i podvukao da će 16. septembar slaviti kao drugi rođendan.

- Ne sećam se tačno trenutka skoka i pada na parkirani automobil. Sećam se da sam, kada sam došao u tu zgradu, liftom otišao do devetog sprata i da sam se provukao kroz otvor za ventilaciju i stao na ravan krov zgrade. Samo sam uzdahnuo i skočio. Nastupio je mrak. Kada sam otvorio oči, nisam znao gde se nalazim. Lekari i medicinske sestre su mi rekli da sam u Novom Sadu. Desna ruka i noga su mi bili u gipsu - priča on i priseća se emotivnog susreta sa majkom.

- Susret sa njom ne mogu rečima da opišem. Odmah sam se pokajao što sam to uradio. Nepromišljeno sam postupio. Vršnjacima savetujem da razgovaraju sa nekim ako imaju probleme, a ne da ih rešavaju na način na koji sam ja pokušao - zaključio je Marko, ističući da jedva čeka da se potpuno oporavi kako bi mogao da se vrati kik-boksu, jer mu nedostaju treninzi i takmičenja.



