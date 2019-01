SUĐENJE ZA UBISTVO NIKOLE BOJOVIĆA: Delibašićeva žena ćerka bivšeg ministra! Sudija, pustite je da uđe, da mogu da je gledam!

Miloš Delibašić, jedan od optuženih pripadnika kriminalne grupe kojoj se sudi zbog sumnje da stoji iza ubistva rođenog brata Luke Bojovića, Nikole Bojovića, i Miloša Vidakovića, juče je obavestio sudsko veće Specijalnog suda da su se izmenili njegovi lični podaci i da sada ima vanbračnu suprugu - Mirjanu Đerić.



- Zasnovao sam vanbračnu zajednicu. Ranije je bilo nekih problema, sada je opet tu, živimo zajedno - rekao je on i objasnio da su oni zajedno od 2008. ili 2009. i da su posle prekida nastavili zajednički život.

foto: Dado Đilas

Zvana da svedoči

Inače, Mirjana Đerić je ćerka bivšeg ministra za sport Velizara Đerića. Ona je tokom prvog postupka protiv optuženih bila na spisku svedoka, ali nikada nije svedočila. Sudija Vladimir Duruz zbog toga je juče nakratko udaljio Mirjanu iz publike jer postoji mogućnost da sada bude ispitana.



- Ona će se kao moja supruga pozvati na zakonsko pravo da ne svedoči. Možete li da je pustite da uđe, da mogu da je gledam? - pitao je sudiju Delibašić, posle čega je Mirjana vraćena u publiku.

Promenio identitet

Jedan uzeo ženino prezime, drugi pukao

Tokom iznošenja ličnih podataka, jedan od optuženih otkrio je da je promenio identitet.

- Oženio sam se i uzeo ženino prezime, sada je moje prezime Maletić. Dobio sam još jedno dete - rekao je optuženi Goran Maletić, koji se ranije prezivao Bojanić. Branilac Saše Cvetanovića, zvanog Pitbul, obavestila je sud da je njen klijent psihički loše i da nije mogao da uspostavi komunikaciju sa njom.



Delibašić je juče negirao navode optužnice i najavio da otpočinje štrajk glađu jer se krše njegova prava. Optužbe su negirali i Saša Cvetanović, zvani Pitbul, kao i Goran Bojanić, dok su Slaviša Novaković i Ratko Koljenšić u bekstvu.

Jedini koji je priznao da je učestvovao u ubistvu Vidakovića u Budvi, kao i u pripremi ubistva Vladimira Jovanovića i Filipa Koraća, Miloš Vojnović, ostao je pri tom iskazu, ali je optužio Delibašića da je posle prvostepene presude i puštanja na slobodu išao da zastraši njegovu suprugu i decu.



Delibašić: Nisam klošarčina da mu pretim porodici, on to zna! Gledaj me u oči, je l' stvarno misliš da sam dobacivao tvojoj devojci i detetu?

Vojnović: Zašto si onda prvog dana kada si izašao otišao kod mog ujaka?!

Haos u sudnici

Suočenje dvojice nekadašnjih drugova, a sada ljutih neprijatelja, izazvalo je haos u sudnici pošto je između njih stajalo sedam zatvorskih stražara kako se, po rečima sudije, "ne bi dogodilo ništa što ne bi smelo".



Delibašić: Rekao si za mene da sam častan čovek.

Vojnović: Da si bio častan čovek. Ovo što radi sada i preti da će da mi siluje decu, to nije bio on.

Delibašić: To je bilo u afektu! Jesam li ubijao žene i decu?

Vojnović: Ne, imao si kodeks!

foto: Nemanja Pančić

Prozvao tužioca

Zašto nije saslušao Uroša Mišića?

Miloš Delibašić tražio je da mu pritvor bude ukinut, tvrdeći da optužnicu protiv njega "ne bi progutalo ni mentalno zaostalo dete" i da mu tokom mesec dana boravka na slobodi nije padalo na pamet da beži iz Beograda.

- Tužilac vodi opstrukciju postupka, nikada se nije desilo da se ne sasluša neko ko je nabavio motor za ubistvo, tražio ubijenog po Budvi pre likvidacije, prikrivao tragove, a to je Uroš Mišić. On nikada nije saslušan, a isti dokazi terete i mene i njega - rekao je Delibašić.

On je pomenuo i pokojnog advokata Vladimira Zreleca, za čije se ubistvo sumnjiči Vladimir Šaranović, rođak pokojnog Slobodana.

- Ja nisam izabrao da se plašim, kao ni moj drug Vladimir Zrelec, iako je znao da mu ološi rade o glavi - rekao je Delibašić.

(Kurir.rs/J. S./ foto Dragana Udovičić, Dado Đilas, Nemanja Pančić)

