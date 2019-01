ON JE SUROVO UBIJEN NA BANOVOM BRDU, I TO GREŠKOM?! Poznato koliko je NOVCA za egzekuciju dobio Čaba Der! Brat ubijenog: Bio je čestit, pošten i nasmejan čovek!

Moj Neša bio je srdačan, čestit, pošten i nasmejan čovek! Ubili su ga na Tucindan, jutro pred Badnji dan, u trenutku kada je pripremao kolica za bebu jer je planirao da jednogodišnjeg sina Aljošu i osmogodišnju ćerkicu Isidoru povede u šetnju. Na božićno jutro trebalo je da se svi porodično okupimo u kući naših roditelja. Velika tragedija nas je zadesila!



Ovim rečima, sa glasom punim tuge i bola, započeo je razgovor za Kurir Slaviša Marković (38), rođeni brat Nebojše Markovića (37), kog je brutalno ispred zgrade u kojoj je živeo na Banovom brdu ubio Čaba Der (38), za kojim policija traga.

Vest ga zatekla u crkvi

Njegov godinu dana stariji brat kaže da ga je vest o stravičnoj tragediji zatekla u Sabornoj crkvi u Šapcu, u kojoj je sveštenik i starešina.



- Kao grom iz vedra neba pogodilo me je kada su mi javili da mi je brat ubijen. Ovo što se dogodilo za nas je ravno naučnofantastičnom filmu. Saznanje da mi je brat ubijen nije šokiralo samo mene i našu porodicu već i sve one koji su poznavali mog Nešu kako u Ljuboviji tako i u Šapcu i Beogradu - kaže neutešni brat ubijenog.

Spekulacije

Šarac mu nije rođak Rođeni brat ubijenog Nebojše Markovića kaže da porodicu bole navodi da je on bio u rodbinskim vezama sa Aleksandrom Šarcem, nekadašnjim pripadnikom bande pljačkaša Pink Panteri.

- Ne mogu da govorim o spekulacijama o kojima se priča ovih dana. Znam samo jedno da čoveka po imenu Aleksandar Šarac, koji se pominje kao njegov rođak, ne poznajem. Taj čovek nije nikakav rođak, a brat Nešine supruge Sonje zove se Stefan. A ko još živi u njihovoj zgradi i ko su komšije, ne znam, niti me ta imena zanimaju - sa velikom tugom u glasu kaže Slaviša.

foto: Printscreen, Kurir

Samo dan kasnije trebalo je da zajedno proslave Božić.



- Pripremio sam mu ikonu Svetog Jovana, koju sam želeo da mu poklonim na Božić. I poslednji put kada smo se čuli, bio je raspoložen. Neša je uvek bio takav, veseo i nasmejan - sa tugom kaže Slaviša.



Brata će zauvek pamtiti vedrog i dobrodušnog. Nikada, čak ni u tom poslednjem razgovoru, nije mu se žalio da ima bilo kakve probleme, pretnje, niti da strahuje za sopstveni život.

Spremaju sahranu

- Neša se, siguran sam, nije nikome zamerio jer njegova narav nije bila takva. Moj brat nije znao za svađu, za konflikt. On je bio takav da čak i ako bih ja u razgovoru negde zategao, on bi popustio. To mogu da potvrde svi koji su ga znali. Neša nije nikada imao ni problem sa zakonom, nema dosije, nema ni prekršajnu prijavu. U policiju je odlazio samo da vadi dokumenta - očajan je brat ubijenog Nebojše Markovića, kog smo juče zatekli u domu u kom je ubijeni živeo sa suprugom Sonjom. Slaviša kroz suze kaže ne zna nikoga ko bi želeo da naudi njegovom bratu.



- Daće bog da se utvrdi i dokaže šta se dogodilo. U šoku smo, i dalje ne verujemo da Neše nema - kaže za Kurir Slaviša Marković, dok sa porodicom priprema sahranu rođenom bratu.

(Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Printscreen, Privatna arhiva)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir