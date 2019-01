DRAMA NA AERODROMU NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Švercer dijamanta napao carinike i pokušao da pobegne!

Prava drama odigrala se na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", kada je biznismen (43) iz Amerike pokušao da napusti Srbiju sa skupocenim "roleks" satovima i dijamantom čija je ukupna vrednost 450.000 dolara!

Kako saznajemo, muškarac iz Vašingtona je u ponedeljak došao na aerodrom jer je imao let za Cirih, a kada su ga carinici zaustavili radi kontrole, on je počeo da galami, bio je grub prema carinskoj službenici, a potom je pokušao da pobegne. Branka Popović, šefica carinske ispostave aerodroma "Nikola Tesla", ispričala je za Kurir da je taj američki državljanin često putovao preko našeg aerodroma i da je uvek imao luksuzne satove kod sebe, ali da je sada prvi put uhvaćen u prekršaju.

Pravio nered

- On je duže vreme bio sumnjiv. Uvek smo bili obazrivi kada on naiđe, jer je uvek bio na samoj granici prekršaja. Pre nekoliko dana se pojavio sa tranzitnom dokumentacijom za dva sata koja je prijavio i za koje je dobio potvrdu, ali kada je ušao u gejt, uoči samog ukrcavanja u avion, nastao je problem. Kada su kolege iz bezbednosne službe aerodroma zatražile da ranac stavi na rendgen, videli su veliki broj satova, pa su pozvali carinike da vide o kakvoj robi je reč - objašnjava Popovićeva i nastavlja:

- Na molbu da pokaže satove, on je počeo da pravi nered, viče i vređa na engleskom jeziku. Inače, reč je o putniku koji je navodno u Beogradu imao firmu i devojku, pa znamo da govori srpski, a putuje i po regionu, ali i u Mađarsku, Rusiju, Švajcarsku, Austriju i Češku, odakle je i donosio satove koji su nas intrigirali - kaže sagovornica.

Nije imao dokumentaciju

Prema njenim rečima, muškarac je odbijao da im pokaže satove, zbog čega mu je saopšteno da neće moći da uđe u avion za Cirih.

- Tada je baš postao neprijatan. Srušio je stolicu i počeo da beži kroz tranzitnu zonu u suprotnom smeru. Uspeo je da prođe kroz pasošku kontrolu, ali pošto smo odmah obavestili i policiju, zadržan je i sproveden u kancelariju, gde je nastavio da se ponaša agresivno.

- Na poziv koleginice, došla sam, a Amerikanac mi je pokazao dokumentaciju za dva sata, a potom smo utvrdili da je i za treći imao dokaz o poreklu. Međutim, za preostalih osam satova nije imao nikakvu dokumentaciju i nije ih prijavio. Najveće iznenađenje nam je bio dijamant, umotan u celofan i spakovan u običnu, neuglednu kutiju. Dijamant je, prema njegovim rečima, vredan 50.000 dolara, što ne mora biti njegova prava vrednost - kazala je Popovićeva i dodala da se stranac pravio da ne razume kakav je prekršaj napravio.

Uprava carina

Šverc satova u porastu

Carinski radnici obučeni su da prepoznaju dragocenosti, ali samu procenu vrednosti tako specifične robe rade eksperti i službe ovlašćene za to. Kako nam je rečeno u Upravi carina, poslednjih godina krijumčarenje satova je u velikom porastu, a oduzimaju se primerci vrednosti i do 80.000 evra. Oduzeta roba se zadržava do presude Prekršajnog suda, a nakon toga se ili vraća vlasniku, ili prodaje na licitaciji.